Кулеба поговорив з головою МЗС Польщі про вирішення ситуації на кордоні і саміт по Україні в Парижі
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Кулеба та його польський колега Сікорський високо оцінили співпрацю між їхніми країнами у врегулюванні ситуації на українсько-польському кордоні та обговорили збільшення поставок зброї в Україну.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба з польським колегою Радославом Сікорським позитивно оцінили взаємодію між сторонами у пошуку шляхів вирішення ситуації на українсько-польському кордоні. Сторони також обмінялися думками після нещодавнього саміту по Україні в Парижі, а також обговорили питання збільшення поставок зброї Україні, а Кулеба подякував за "забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон". Про це голова МЗС повідомив у понеділок у соцмережі X, пише УНН.
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"Я розмовляв із головою МЗС Польщі Сікорським, який поінформував мене про результати своєї нещодавньої поїздки до США", - зазначив Кулеба.
З його слів, він подякував своєму польському колезі за його зусилля "з адвокації критичних рішень у Конгресі".
"Ми також обмінялися думками після нещодавнього саміту в Парижі. Я привітав початок важливої дискусії щодо шляхів забезпечення європейської безпеки шляхом посилення підтримки України та наголосив на важливості невідкладних рішучих дій", - вказав голова МЗС України.
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Зі слів Кулеби, він і польський колега "зосередилися на шляхах збільшення поставок зброї в Україну, з особливим акцентом на артилерійські боєприпаси та протиповітряну оборону на передовій, щоб краще захистити наші війська від атак російської авіації та безпілотників".
"Я вдячний Польщі за забезпечення безперебійної доставки військової та гуманітарної допомоги через кордон. Ми обоє позитивно відзначили взаємодію між галузевими міністерствами обох країн у пошуку шляхів вирішення ситуації на українсько-польському кордоні. Я також наголосив на важливості більшої уваги до дестабілізуючих наслідків імпорту російського зерна на європейський ринок", - вказав голова МЗС України.
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