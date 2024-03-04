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Це вигідно тільки росії: посол України в Польщі закликав фермерів відмовитись від блокади кордону

Київ • УНН

 • 27743 перегляди

Посол України в Польщі Василь Зварич закликав поляків припинити блокаду кордону з Україною, яка вигідна росії, оскільки послаблює економіку обох країн та обороноздатність України проти російської агресії.

Це вигідно тільки росії: посол України в Польщі закликав фермерів відмовитись від блокади кордону

Український посол в Польщі Василь Зварич закликав поляків не піддаватись на російську пропаганду та припинити блокаду кордону. Своє звернення він оприлюднив на сторінці у Facebook, пише УНН.

Деталі 

Дипломат наголосив, що аграріям слід відмовитись від блокади кордону, оскільки та шкідлива для обох країн. 

Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок

- заявив посол України у Польщі. 

За його словами, Україна чи українська сільгосппродукція є причиною проблем польських фермерів. Зварич підкреслив, що саме росія проводить демпінгову політику та використовує продовольчий ринок як гібридну зброю для цілей агресії проти України.

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Дипломат пояснив, що таким чином москва намагається дестабілізувати світовий та європейський ринки, послабити економіку як України, так і європейських країн, а також створити антиукраїнські настрої. 

Не дозволяйте далі вводити себе в оману та піддаватися пропаганді, спрямованій на те, щоб засіяти у вашій громаді зерна ненависті до всього українського. Не дозволяйте далі використовувати себе для послаблення України, яка бореться з нашим спільним ворогом

- йдеться в заяві українського посла. 

Доповнення

Посол акцентував, що від блокади потерпає також польський бізнес, який активно торгує з Україною та за 2023 рік експортував в Україну вдвічі більше, аніж експортували з України до Польщі. 

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Окрім того, акції протесту та черги на кордоні же завдали Україні значної шкоди – економіка втратила близько 2 млрд злотих (19 млрд грн), і це серйозний удар у тому числі для обороноздатності України.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск погрожує посилити ембарго на українські продовольчі товари, якщо ЄС не знайде компромісу для захисту польських фермерів.

Володимир Омельченко

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