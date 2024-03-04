Це вигідно тільки росії: посол України в Польщі закликав фермерів відмовитись від блокади кордону

Український посол в Польщі Василь Зварич закликав поляків не піддаватись на російську пропаганду та припинити блокаду кордону. Своє звернення він оприлюднив на сторінці у Facebook, пише УНН.

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Дипломат наголосив, що аграріям слід відмовитись від блокади кордону, оскільки та шкідлива для обох країн.

Невиправдане блокування кордону з Україною не йде на користь ані Польщі та польським фермерам зокрема, ані Україні та її обороноздатності. Блокада України в умовах російської агресії вигідна тільки росії, яка наразі збагачується за рахунок збільшення експорту сільськогосподарської та продовольчої продукції на європейський ринок