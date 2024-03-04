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Вже були пошкоджені: посольство України у Польщі спростувало напад фермерів на автівки для ЗСУ

Київ • УНН

 • 47180 перегляди

Посольство України в Польщі спростувало повідомлення про те, що польські фермери пошкодили українську військову техніку, заявивши, що машини були пошкоджені ще до прибуття в Польщу.

Вже були пошкоджені: посольство України у Польщі спростувало напад фермерів на автівки для ЗСУ

Посольство України у Польщі спростувало інформацію журналістів про те, що нібито польські фермери побили машини для ЗСУ. У дипломатичній установі заявили, що автівки вже були пошкоджені ще до прибуття до Польщі, повідомляє УНН

Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Республіки Польща в країні, звідки здійснювалася їх доставка. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ

- йдеться у повідомленні посольства у соцмережах.

Як зазначається, на даний час автомобілі вже знаходяться на території України. 

Контекст 

Раніше деякі українські ЗМІ писали про те, що польські протестувальники  начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.

Польща неофіційно веде переговори з ЄС щодо поблажок для фермерів04.03.24, 06:53 • 56837 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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