Вже були пошкоджені: посольство України у Польщі спростувало напад фермерів на автівки для ЗСУ
Київ • УНН
Посольство України в Польщі спростувало повідомлення про те, що польські фермери пошкодили українську військову техніку, заявивши, що машини були пошкоджені ще до прибуття в Польщу.
Посольство України у Польщі спростувало інформацію журналістів про те, що нібито польські фермери побили машини для ЗСУ. У дипломатичній установі заявили, що автівки вже були пошкоджені ще до прибуття до Польщі, повідомляє УНН.
Встановлено, що зазначені автомобілі були пошкоджені ще до прибуття на територію Республіки Польща в країні, звідки здійснювалася їх доставка. Польські аграрії не мають жодного відношення до ситуації, яка була висвітлена ЗМІ
Як зазначається, на даний час автомобілі вже знаходяться на території України.
Контекст
Раніше деякі українські ЗМІ писали про те, що польські протестувальники начебто пошкодили автомобілі, які перебували в черзі на перетин державного кордону та прямували до України для потреб ЗСУ.
Польща неофіційно веде переговори з ЄС щодо поблажок для фермерів04.03.24, 06:53 • 56837 переглядiв