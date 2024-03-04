Польща неофіційно веде переговори з ЄС щодо поблажок для фермерів
Київ • УНН
Польща веде неофіційні переговори з президентом ЄС про звільнення польських фермерів від деяких положень Європейського зеленого курсу через побоювання, що сусідство з Україною може зашкодити сільськогосподарському ринку.
Польща неофіційно домовляється з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн щодо звільнення польських фермерів від деяких положень європейської Зеленої угоди. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна, передає Onet, пише УНН.
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Так, журналіст запитав чиновника, чи може він підтвердити, що Польща неофіційно веде переговори з Урсулою фон дер Ляєн, щодо поблажок у застосуванні деяких положень Зеленої угоди, з огляду на близькість сільськогосподарського ринку до України.
Шейна підтвердив, що переговори стосуються "всього, що можливо, як із Зеленої угоди, так і надходження продуктів, які призводять до постійних збоїв на ринку однієї або більшості країн".
Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про кошти ЄС, то це буде спільна позиція ЄС. Я також хочу сказати, і тут я цитую прем’єр-міністра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, ми запровадимо блокування кордонів, бар’єри та митні збори в односторонньому порядку
Він додав, що під час польсько-українських консультацій, які відбудуться 28 березня, "питання проблеми на кордоні більше не буде".
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