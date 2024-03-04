Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров
Киев • УНН
Польша ведет неофициальные переговоры с президентом ЕС об освобождении польских фермеров от некоторых положений Европейского зеленого курса из-за опасений, что соседство с Украиной может повредить сельскохозяйственному рынку.
Польша неофициально договаривается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об освобождении польских фермеров от некоторых положений европейского Зеленого соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает Onet, пишет УНН.
Детали
Так, журналист спросил чиновника, может ли он подтвердить, что Польша неофициально ведет переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, относительно поблажек в применении некоторых положений Зеленого соглашения, учитывая близость сельскохозяйственного рынка к Украине.
Шейна подтвердил, что переговоры касаются "всего, что возможно, как из Зеленого соглашения, так и поступления продуктов, которые приводят к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран".
Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о средствах ЕС, то это будет общая позиция ЕС. Я также хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, если это затянется, мы введем изменения, мы введем блокирование границ, барьеры и таможенные сборы в одностороннем порядке
Он добавил, что во время польско-украинских консультаций, которые состоятся 28 марта, "вопроса проблемы на границе больше не будет".
Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска3 марта 2024, 09:28 • 91097 просмотров
Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров
Польша ведет неофициальные переговоры с президентом ЕС об освобождении польских фермеров от некоторых положений Европейского зеленого курса из-за опасений, что соседство с Украиной может повредить сельскохозяйственному рынку.
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