Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров

Польша неофициально договаривается с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен об освобождении польских фермеров от некоторых положений европейского Зеленого соглашения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает Onet, пишет УНН.

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Так, журналист спросил чиновника, может ли он подтвердить, что Польша неофициально ведет переговоры с Урсулой фон дер Ляйен, относительно поблажек в применении некоторых положений Зеленого соглашения, учитывая близость сельскохозяйственного рынка к Украине.

Шейна подтвердил, что переговоры касаются "всего, что возможно, как из Зеленого соглашения, так и поступления продуктов, которые приводят к постоянным сбоям на рынке одной или большинства стран".

Если нам удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, как мы успешно договорились о средствах ЕС, то это будет общая позиция ЕС. Я также хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра Туска, если это затянется, мы введем изменения, мы введем блокирование границ, барьеры и таможенные сборы в одностороннем порядке пояснил заместитель министра.

Он добавил, что во время польско-украинских консультаций, которые состоятся 28 марта, "вопроса проблемы на границе больше не будет".

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