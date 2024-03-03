Блокада на границе с Польшей: в очередях более 2400 грузовиков, польские фермеры митингуют возле шести пунктов пропуска

Польские фермеры продолжают блокировать движение для грузовиков возле шести пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях на въезд в Украину стоят более 2400 грузовиков, сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона в воскресенье, пишет УНН.

Детали

Блокирование движения для грузовых транспортных средств продолжается польскими фермерами. Это напомню 6 направлений: 4 в направлении Львовской области и 2 пункта пропуска в направлении Волынской области. По состоянию на утро сегодня совокупно в очередях на всех этих направлениях на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность проезда более 2400 грузовиков. Наибольшую очередь мы фиксируем в направлении пункта пропуска "Краковец" и "Ягодин". - сказал Демченко.

Он добавил, что на пункте пропуска "Шегини" ситуация неизменна.

Несколько дней назад польские фермеры заблокировали полностью возможность проезда грузовых транспортных средств в обоих направлениях, как и те, которые планируют ехать в Польшу, как и те, которые планируют проехать в сторону нашего государства. Они не пропускают ни одного грузовика. Фактически показатели нулевые. Единственное исключение, которые грузовые транспортные средства могут проехать это те, которые везут гуманитарные грузы, или другие важные грузы для Украины". - добавил Демченко.

Спикер отметил, что сложная ситуация наблюдается на направлении пункта пропуска "Ягодин".

Напомню о том, что это крупнейшее инфраструктурное направление где может пересекать границу 1200-1400 грузовиков в обоих направлениях. Зато сейчас пропускаются только грузовые средства, которые следуют в Украину. За минувшие сутки таких было всего 70. Зато ни один грузовик не пересекает границу в сторону Польши, ведь польские фермеры их не пропускают". - отметил Демченко.

Кроме того, по его словам, митингующие блокируют движение для других категорий транспорта - легковых автомобилей и автобусов.

Напомним

Вчера польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует, как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика-Шегини".