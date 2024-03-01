Польські фермери заблокували ПП "Шегині" для всіх вантажівок – Демченко
Київ • УНН
Польські фермери повністю заблокували рух вантажівок на через пункт пропуску "Медика-Шегині" на кордоні з Україною
Польські фермери сьогодні, о 13:00 відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує, як в Україну, так і в Польщу через ПП "Медика-Шегині". Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Продовжується блокування польськими фермерами руху вантажних транспортних засобів. Ці дії польські фермери продовжують здійснювати на шести напрямках: "Рава-Руська", "Ягодин", "Устилуг", "Угринів"."Краківець", "Шегині". Станом на ранок сьогодні на всіх цих напрямках на території Польщі сукупно в чергах в бік України очікувало десь 2 350 вантажівок
Він зазначив, що найбільше вантажівок навпроти ПП ""Краківець","Рава-Руська", "Ягодин".
"Ситуація за останні два дні фактично не змінювалася, але сьогодні маємо певну зміну у напрямку пункту пропуску "Шегині". Тому що, о 13:00, як повідомила нам польська сторона, польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує чи то в бік України, чи в бік Польщі. Хоч й до цього на цьому напрямку відмічався такий критичний мінімум перетину кордону вантажівками", - заявив Демченко.
Так, за його словами, за минулу добу цей напрямок перетнуло тільки 47 вантажівок в обох напрямках.
"Після 13:00 й зараз ми це фіксуємо по нашому ПП вантажівки не рухаються, ні з Польщі, ні польська сторона не приймає вантажівки до себе з України", - додав Демченко.
Доповнення
Вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до розв'язання накопичених проблем.