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Польские фермеры заблокировали ПП "Шегини" для всех грузовиков - Демченко

Польские фермеры заблокировали ПП "Шегини" для всех грузовиков - Демченко

Киев  •  УНН

1 марта 2024, 15:18  •  12103 просмотра

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Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной

Польские фермеры сегодня, в 13:00 отказались пропускать любой грузовик, который следует, как в Украину, так и в Польшу через ПП "Медика-Шегини". Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

 Продолжается блокирование польскими фермерами движения грузовых транспортных средств. Эти действия польские фермеры продолжают осуществлять на шести направлениях: "Рава-Русская", "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Краковец", "Шегини". По состоянию на утро сегодня на всех этих направлениях на территории Польши совокупно в очередях в сторону Украины ожидало где-то 2 350 грузовиков

- рассказал Демченко.

Он отметил, что больше всего грузовиков напротив ПП ""Краковец", "Рава-Русская", "Ягодин".

"Ситуация за последние два дня фактически не менялась, но сегодня имеем определенное изменение в направлении пункта пропуска "Шегини". Потому что, в 13:00,  как сообщила нам польская сторона, польские фермеры отказались пропускать любой грузовик, который следует или в сторону Украины, или в сторону Польши. Хотя и до этого на этом направлении отмечался такой критический минимум пересечения границы грузовиками", - заявил Демченко.

Так, по его словам, за минувшие сутки это направление пересекло только 47 грузовиков в обоих направлениях.

"После 13:00 и сейчас мы это фиксируем по нашему ПП грузовики не движутся, ни из Польши, ни польская сторона не принимает грузовики к себе из Украины", - добавил Демченко.

Дополнение

 Днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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Польські фермери заблокували ПП "Шегині" для всіх вантажівок – Демченко
Polish farmers blocked Shehyni checkpoint for all trucks - Demchenko
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Польские фермеры заблокировали ПП "Шегини" для всех грузовиков - Демченко

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