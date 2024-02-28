Туск: ведуться переговори про тимчасове закриття кордону з Україною для торгівлі товарами
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ведуться переговори про тимчасове закриття кордону з Україною для торгівлі товарами, щоб вирішити проблему блокади, на яку чекають понад 2000 вантажівок, але зазначив, що це буде болючим рішенням для обох сторін.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ведуться переговори з українською стороною про повне закриття кордону для торгівлі товарами. Однак він зазначив, що це буде тимчасове рішення і "болісне" для обох сторін. Про це повідомляє PAP, пише УНН.
Ми говоримо з українською стороною про повне закриття кордону для торгівлі товарами
На пресконференції він повідомив, що це питання у тому числі буде темою його переговорів з фермерами, запланованих на четвер. Прем'єр-міністр країни нагадав, що Польща має позитивне сальдо торгівлі з Україною.
"Я готовий ухвалювати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", - сказав Туск.
Він додав: "Ми будемо говорити про можливі субсидії на зерно та інші заходи, які дозволять нам якнайшвидше продати польське зерно". За його словами, держава може допомогти у закупівлі цього зерна, щоб, наприклад, польське зерно було привабливішим за ціною, ніж українське.
Блокада на кордоні з Польщею: у чергах стоїть понад 2000 вантажівок28.02.24, 15:32 • 23002 перегляди