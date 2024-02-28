Туск: ведуться переговори про тимчасове закриття кордону з Україною для торгівлі товарами

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що ведуться переговори про тимчасове закриття кордону з Україною для торгівлі товарами, щоб вирішити проблему блокади, на яку чекають понад 2000 вантажівок, але зазначив, що це буде болючим рішенням для обох сторін.