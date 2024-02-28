Блокада на кордоні з Польщею: у чергах стоїть понад 2000 вантажівок
Київ • УНН
Понад 2 000 вантажівок стоять в черзі на в'їзд в Україну з Польщі через протести на кордоні, в той час як пасажирський транспорт і вантажі гуманітарної допомоги пропускають без перешкод.
У чергах на в'їзд до України стоять понад 2 тис. вантажівок, однак мітингувальники пропускають пасажирський транспорт, а також останніми днями немає інформації щодо обмежень гуманітарних вантажів. Про це під час брифінгу розповів віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін, передає УНН.
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Він розповів, що станом на сьогодні з польської стороні заблоковано понад 2000 вантажівок заблоковано, а вчора зранку було 2100.
Але при цьому, на жаль, немає офіційної інформації, скільки ми маємо в чергах на пунктах "Ужгород – Вишнє Нємецьке", "Чоп – Захонь", тому що там теж дуже багато машин накопичилось. Тому що машини поїхали в об’їзд, відповідно там пункти пропуску менш потужні, ніж, наприклад, "Ягодин – Дорогуськ". Є черга, є проблема, і на сьогодні відчувають цю проблему всі – і перевізники, і експортери, й імпортери
Він додав, що більшість машин прямують на інші пункти пропуску, щоб швидше перетнути кордон з Україною.
Також Балін зазначив, що мітингувальники пропускають пасажирський транспорт, а також останніми днями немає інформації щодо обмежень гуманітарних вантажів.
Нагадаємо
Державна прикордонна служба Україні не отримувала від польської сторони та від польських прикордонників підтвердження щодо поновлення з 1 березня протестів на кордоні з Україною польськими перевізниками, як про це зазначали в ЗМІ.
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