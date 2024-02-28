Блокада на кордоні з Польщею: у чергах стоїть понад 2000 вантажівок

У чергах на в'їзд до України стоять понад 2 тис. вантажівок, однак мітингувальники пропускають пасажирський транспорт, а також останніми днями немає інформації щодо обмежень гуманітарних вантажів. Про це під час брифінгу розповів віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України Володимир Балін, передає УНН.

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Він розповів, що станом на сьогодні з польської стороні заблоковано понад 2000 вантажівок заблоковано, а вчора зранку було 2100.

Але при цьому, на жаль, немає офіційної інформації, скільки ми маємо в чергах на пунктах "Ужгород – Вишнє Нємецьке", "Чоп – Захонь", тому що там теж дуже багато машин накопичилось. Тому що машини поїхали в об’їзд, відповідно там пункти пропуску менш потужні, ніж, наприклад, "Ягодин – Дорогуськ". Є черга, є проблема, і на сьогодні відчувають цю проблему всі – і перевізники, і експортери, й імпортери