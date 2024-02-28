"Зловмисники будуть спіймані": голова МВС Польщі зробив заяву щодо псування українського зерна
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Польщі підкреслив, що поліція буде реагувати і затримувати всіх, хто буде спійманий на зсипанні зерна з транспортних засобів після нещодавніх випадків псування українського зерна в Польщі.
Міністр внутрішніх справ Польщі Марцін Кєрвінський наголосив, що висипати зерно із транспорту неприпустимо, і запевнив, що поліція у кожному подібному випадку реагує, а зловмисники будуть затримані. Таку заяву він зробив в ефірі Польського радіо після кількох випадків псування українського зерна у Польщі, пише УНН.
Якщо протести мирні, вони можуть відбутися. Неприпустимо висипати зерно із транспорту. У кожному подібному випадку поліція реагує, і зловмисники будуть спіймані
"Це злочин, і таку анархізацію суспільного життя польська поліція та уряд Дональда Туска не допустять", - наголосив Кєрвінський.
Також Кєрвінський заявив, що протест фермерів у Варшаві у вівторок, 27 лютого, був мирним. Він наголосив, що на всі інцидент поліція реагувала оперативно.
"В інтернеті багато різних світлин. Дехто запитує, чому хтось дозволяє це. Поліція насправді відреагувала на окремі інциденти, записала дані цих людей, а в деяких випадках також будуть конкретні повідомлення в прокуратуру. Але цей протест був дуже спокійним і його мирний перебіг був заслугою не тільки поліції, а й відповідальних організаторів", - зазначив Кєрвінський.
Доповнення
Польські фермери, які у 27 лютого протестували у Варшаві, як повідомляється, задоволені переговорами, які вони провели, зокрема, в канцелярії прем'єр-міністра. Там вони завершили свою демонстрацію. У канцелярії прем'єр-міністра Польщі вони зустрілися з її керівником Яном Ґрабєцем. За їх словами, вони отримали пропозицію про те, що до 7 березня будуть досягнуті певні компроміси, але конкретних подробиць не повідомлялося.
Нагадаємо
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомляв про чотири випадки вандалізму на польській залізниці з пошкодженням українського зерна та іншої агропродукції.