"Злоумышленники будут пойманы": глава МВД Польши сделал заявление о порче украинского зерна

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский отметил, что высыпать зерно из транспорта недопустимо, и заверил, что полиция в каждом подобном случае реагирует, а злоумышленники будут задержаны. Такое заявление он сделал в эфире Польского радио после нескольких случаев порчи украинского зерна в Польше, пишет УНН.

Если протесты мирные, они могут состояться. Недопустимо высыпать зерно из транспорта. В каждом подобном случае полиция реагирует, и злоумышленники будут пойманы - сказал глава МВД Польши, говоря вероятно о недавних инцидентах с высыпанным украинским зерном на территории Польши.

"Это преступление, и такую анархизацию общественной жизни польская полиция и правительство Дональда Туска не допустят", - подчеркнул Кервинский.

Также Кервинский заявил, что протест фермеров в Варшаве во вторник, 27 февраля, был мирным. Он отметил, что на все инциденты полиция реагировала оперативно.

"В интернете много разных фотографий. Некоторые спрашивают, почему кто-то позволяет это. Полиция на самом деле отреагировала на отдельные инциденты, записала данные этих людей, а в некоторых случаях также будут конкретные сообщения в прокуратуру. Но этот протест был очень спокойным и его мирный ход был заслугой не только полиции, но и ответственных организаторов", - отметил Кервинский.

Дополнение

Польские фермеры, которые в 27 февраля протестовали в Варшаве, как сообщается, довольны переговорами, которые они провели, в частности, в канцелярии премьер-министра. Там они завершили свою демонстрацию. В канцелярии премьер-министра Польши они встретились с ее руководителем Яном Грабецем. По их словам, они получили предложение о том, что до 7 марта будут достигнуты определенные компромиссы, но конкретных подробностей не сообщалось.

Напомним

Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщал о четырех случаях вандализма на польской железной дороге с повреждением украинского зерна и другой агропродукции.