"Злоумышленники будут пойманы": глава МВД Польши сделал заявление о порче украинского зерна
Киев • УНН
Министр внутренних дел Польши подчеркнул, что полиция будет реагировать и задерживать всех, кто будет пойман на ссыпании зерна из транспортных средств после недавних случаев порчи украинского зерна в Польше.
Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский отметил, что высыпать зерно из транспорта недопустимо, и заверил, что полиция в каждом подобном случае реагирует, а злоумышленники будут задержаны. Такое заявление он сделал в эфире Польского радио после нескольких случаев порчи украинского зерна в Польше, пишет УНН.
Если протесты мирные, они могут состояться. Недопустимо высыпать зерно из транспорта. В каждом подобном случае полиция реагирует, и злоумышленники будут пойманы
"Это преступление, и такую анархизацию общественной жизни польская полиция и правительство Дональда Туска не допустят", - подчеркнул Кервинский.
Также Кервинский заявил, что протест фермеров в Варшаве во вторник, 27 февраля, был мирным. Он отметил, что на все инциденты полиция реагировала оперативно.
"В интернете много разных фотографий. Некоторые спрашивают, почему кто-то позволяет это. Полиция на самом деле отреагировала на отдельные инциденты, записала данные этих людей, а в некоторых случаях также будут конкретные сообщения в прокуратуру. Но этот протест был очень спокойным и его мирный ход был заслугой не только полиции, но и ответственных организаторов", - отметил Кервинский.
Дополнение
Польские фермеры, которые в 27 февраля протестовали в Варшаве, как сообщается, довольны переговорами, которые они провели, в частности, в канцелярии премьер-министра. Там они завершили свою демонстрацию. В канцелярии премьер-министра Польши они встретились с ее руководителем Яном Грабецем. По их словам, они получили предложение о том, что до 7 марта будут достигнуты определенные компромиссы, но конкретных подробностей не сообщалось.
Напомним
Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщал о четырех случаях вандализма на польской железной дороге с повреждением украинского зерна и другой агропродукции.
"Злоумышленники будут пойманы": глава МВД Польши сделал заявление о порче украинского зерна
Министр внутренних дел Польши подчеркнул, что полиция будет реагировать и задерживать всех, кто будет пойман на ссыпании зерна из транспортных средств после недавних случаев порчи украинского зерна в Польше.
Глава НБУ ожидает возобновления международной помощи после соглашения с МВФ
Глава НБУ отметил, что соглашение на уровне персонала МВФ открывает путь к получению Украиной очередного транша в размере $880 млн и возобновлению международной помощи.
Директор ФГВФЛ Рекрут под предлогом якобы экономии нарушила закон, используя авто ликвидируемого банка в собственных целях
Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут нарушила закон, используя для поездок за границу автомобили, принадлежавшие банку, который находится в процессе ликвидации.
Терроризировал жителей Одессы под видом правоохранителя: СБУ задержала рецидивиста
Служба безопасности Украины задержала в Одессе рецидивиста, который совершал разбойные нападения на жителей города под видом сотрудника СБУ.
Соратники Навального сообщили место и дату похорон российского оппозиционера
Похороны Алексея Навального состоятся 1 марта в одном из храмов Москвы.
Чат-бот для выявления предателей и коллаборационистов: за год поступило 20 тыс. обращений
За год чат-бот внутренней безопасности Национальной полиции получил 20 000 обращений, которые помогли разоблачить предателей, коллаборационистов и уничтожить вражескую технику с начала войны.
Глава Еврокомиссии предложила направить доходы от замороженных активов рф на закупки военного оборудования для Украины
Президент Еврокомиссии предложила использовать замороженные российские активы для совместной закупки военной техники для Украины и основать Офис оборонных инноваций в Киеве для усиления европейского оборонного сотрудничества и инноваций.
Украина и Албания подписали договор о сотрудничестве, обсудили потенциальное совместное производство вооружений - Зеленский
Президент Зеленский подписал с премьер-министром Албании Договор о дружбе и сотрудничестве, стороны обсудили оборонные потребности Украины и возможное совместное производство вооружений.
Президент Албании перед саммитом: Албания подтверждает поддержку Украины
Президент Албании Бегай подтвердил поддержку Украины со стороны своей страны в преддверии саммита лидеров Украины и стран Юго-Восточной Европы в Тиране.
В Киеве разоблачили масштабную сделку по похищению военной одежды на более 3,6 млн гривен
В Киеве правоохранители разоблачили масштабную кражу и продажу военной одежды из одной из воинских частей.