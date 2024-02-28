Туск: ведутся переговоры о временном закрытии границы с Украиной для торговли товарами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ведутся переговоры с украинской стороной о полном закрытии границы для торговли товарами. Однако он отметил, что это будет временное решение и "болезненное" для обеих сторон. Об этом сообщает PAP, пишет УНН.

Мы говорим с украинской стороной о полном закрытии границы для торговли товарами - сказал премьер-министр Польши Туск.

На пресс-конференции он сообщил, что этот вопрос в том числе будет темой его переговоров с фермерами, запланированных на четверг. Премьер-министр страны напомнил, что Польша имеет положительное сальдо торговли с Украиной.

"Я готов принимать трудные решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда консультируясь с Киевом, чтобы не было ненужного напряжения. Но мы должны найти долгосрочное решение", - сказал Туск.

Он добавил: "Мы будем говорить о возможных субсидиях на зерно и других мерах, которые позволят нам как можно быстрее продать польское зерно". По его словам, государство может помочь в закупке этого зерна, чтобы, например, польское зерно было более привлекательным по цене, чем украинское.

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