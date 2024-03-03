Блокада на кордоні з Польщею: у чергах понад 2400 вантажівок, польські фермери мітингують біля шести пунктів пропуску
Київ • УНН
Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на шести пунктах пропуску на кордоні з Україною, в результаті чого понад 2400 вантажівок стоять у черзі на в'їзд в Україну.
Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять понад 2400 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.
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Блокування руху для вантажних транспортних засобів продовжується польськими фермерами. Це нагадаю 6 напрямків: 4 у напрямку Львівської області і 2 пункти пропуску у напрямку Волинської області. Станом на ранок сьогодні сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливість проїзду понад 2400 вантажівок. Найбільшу чергу ми фіксуємо у напрямку пункту пропуску "Краківець" та "Ягодин".
Він додав, що на пункті пропуску "Шегині" ситуація незмінна.
Кілька днів тому польські фермери заблокували повністю можливість проїзду вантажних транспортних засобів у обох напрямках, як і ті, які планують їхати в Польщу, як і ті, які планують проїхати в бік нашої держави. Вони не пропускають жодної вантажівки. Фактично показники нульові. Єдине виключення, які вантажні транспортні засоби можуть проїхати це ті, які везуть гуманітарні вантажі, або інші важливі вантажі для України".
Речник зазначив, що складна ситуація спостерігається на напрямку пункту пропуску "Ягодин".
Нагадаю про те, що це найбільший інфраструктурний напрямок де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну. За минулу добу таких було лише 70. Натомість жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, адже польські фермери їх не пропускають".
Окрім того, за його словами, мітингувальники блокують рух для інших категорій транспорту - легкових автомобілів й автобусів.
Нагадаємо
Вчора польські фермери відмовилися пропускати будь-яку вантажівку, яка слідує, як в Україну, так і в Польщу через ПП "Медика-Шегині".