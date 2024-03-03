Блокада на кордоні з Польщею: у чергах понад 2400 вантажівок, польські фермери мітингують біля шести пунктів пропуску

Польські фермери продовжують блокувати рух для вантажівок біля шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах на в'їзд до України стоять понад 2400 вантажівок, повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону у неділю, пише УНН.

Деталі

Блокування руху для вантажних транспортних засобів продовжується польськими фермерами. Це нагадаю 6 напрямків: 4 у напрямку Львівської області і 2 пункти пропуску у напрямку Волинської області. Станом на ранок сьогодні сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливість проїзду понад 2400 вантажівок. Найбільшу чергу ми фіксуємо у напрямку пункту пропуску "Краківець" та "Ягодин".