Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ
Киев • УНН
Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.
Посольство Украины в Польше опровергло информацию журналистов о том, что якобы польские фермеры побили машины для ВСУ. В дипломатическом учреждении заявили, что машины уже были повреждены еще до прибытия в Польшу, сообщает УНН.
Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ
Как отмечается, в настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины.
Контекст
Ранее некоторые украинские СМИ писали о том, что польские протестующие якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.
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Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ
Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.
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