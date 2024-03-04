Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

Посольство Украины в Польше опровергло информацию журналистов о том, что якобы польские фермеры побили машины для ВСУ. В дипломатическом учреждении заявили, что машины уже были повреждены еще до прибытия в Польшу, сообщает УНН.

Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ - говорится в сообщении посольства в соцсетях.

Как отмечается, в настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины.

Контекст

Ранее некоторые украинские СМИ писали о том, что польские протестующие якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.

Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров