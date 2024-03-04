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Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 11:55  •  4646 просмотра

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Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.

Посольство Украины в Польше опровергло информацию журналистов о том, что якобы польские фермеры побили машины для ВСУ. В дипломатическом учреждении заявили, что машины уже были повреждены еще до прибытия в Польшу, сообщает УНН

Установлено, что указанные автомобили были повреждены еще до прибытия на территорию Республики Польша в стране, откуда осуществлялась их доставка. Польские аграрии не имеют никакого отношения к ситуации, которая была освещена СМИ

- говорится в сообщении посольства в соцсетях.

Как отмечается, в настоящее время автомобили уже находятся на территории Украины. 

Контекст 

Ранее некоторые украинские СМИ писали о том, что польские протестующие  якобы повредили автомобили, которые находились в очереди на пересечение государственной границы и направлялись в Украину для нужд ВСУ.

Польша неофициально ведет переговоры с ЕС относительно поблажек для фермеров4 марта 2024, 04:53 • 26370 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоНаши за границей
Вже були пошкоджені: посольство України у Польщі спростувало напад фермерів на автівки для ЗСУ
Already damaged - Ukrainian Embassy in Poland denies farmers' attack on vehicles for the Armed Forces
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Уже были повреждены: посольство Украины в Польше опровергло нападение фермеров на машины для ВСУ

Посольство Украины в Польше опровергло сообщения о том, что польские фермеры повредили украинскую военную технику, заявив, что машины были повреждены еще до прибытия в Польшу.

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