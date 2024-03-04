Это выгодно только россии: посол Украины в Польше призвал фермеров отказаться от блокады границы
Киев • УНН
Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал поляков прекратить блокаду границы с Украиной, которая выгодна россии, поскольку ослабляет экономику обеих стран и обороноспособность Украины против российской агрессии.
Украинский посол в Польше Василий Зварич призвал поляков не поддаваться на российскую пропаганду и прекратить блокаду границы. Свое обращение он обнародовал на странице в Facebook, пишет УНН.
Детали
Дипломат отметил, что аграриям следует отказаться от блокады границы, поскольку та вредна для обеих стран.
Неоправданное блокирование границы с Украиной не идет на пользу ни Польше и польским фермерам в частности, ни Украине и ее обороноспособности. Блокада Украины в условиях российской агрессии выгодна только россии, которая сейчас обогащается за счет увеличения экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции на европейский рынок
По его словам, Украина или украинская сельхозпродукция является причиной проблем польских фермеров. Зварич подчеркнул, что именно россия проводит демпинговую политику и использует продовольственный рынок как гибридное оружие для целей агрессии против Украины.
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Дипломат пояснил, что таким образом москва пытается дестабилизировать мировой и европейский рынки, ослабить экономику как Украины, так и европейских стран, а также создать антиукраинские настроения.
Не позволяйте дальше вводить себя в заблуждение и поддаваться пропаганде, направленной на то, чтобы засеять в вашей общине зерна ненависти ко всему украинскому. Не позволяйте дальше использовать себя для ослабления Украины, которая борется с нашим общим врагом
Дополнение
Посол акцентировал, что от блокады страдает также польский бизнес, который активно торгует с Украиной и за 2023 год экспортировал в Украину вдвое больше, чем экспортировали из Украины в Польшу.
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Кроме того, акции протеста и очереди на границе же нанесли Украине значительный ущерб - экономика потеряла около 2 млрд злотых (19 млрд грн), и это серьезный удар в том числе для обороноспособности Украины.
Напомним
Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.
Это выгодно только россии: посол Украины в Польше призвал фермеров отказаться от блокады границы
Посол Украины в Польше Василий Зварич призвал поляков прекратить блокаду границы с Украиной, которая выгодна россии, поскольку ослабляет экономику обеих стран и обороноспособность Украины против российской агрессии.
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