Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  105331 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  119244 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  118921 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  140241 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  155872 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  153426 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  154060 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  147323 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  137259 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150852 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
hardianХранитель
radoslav-sikorskiiРадослав Сикорский
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
varshavaВаршава
donald-tuskДональд Туск
polshaПольша
Loading...
Новости по теме

Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары

Премьер-министр Польши Дональд Туск угрожает ужесточить эмбарго на украинские продовольственные товары, если ЕС не найдет компромисса для защиты польских фермеров.

Экономика •   •  14558 просмотра
Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.

Война •   •  16887 просмотра
россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.

Общество •   •  19430 просмотра
В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"

Заместитель председателя "парламента" Приднестровья отвергла слухи о том, что депутаты региона могут обратиться к Путину с просьбой о присоединении к России, назвав эту идею "невероятной глупостью".

Политика •   •  17154 просмотра
В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"

Задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой кремля: подозревается коллаборационист из "днр"

Бывшего следователя Донецкого городского управления милиции подозревают в сотрудничестве с "ДНР": он задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой России, проводил обыски в их домах, взяв на себя дело бойца "Азова", которому теперь грозит 10 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  13924 просмотра
Задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой кремля: подозревается коллаборационист из "днр"

Руководителям "админучреждений" в оккупированных регионах приказали обеспечить явку на "выборы путина" - Сопротивление

Руководителям учреждений в оккупированных регионах приказали повысить явку на псевдовыборах президента россии, а после голосования будут проверять явку по видеозаписям.

Война •   •  18579 просмотра
Руководителям "админучреждений" в оккупированных регионах приказали обеспечить явку на "выборы путина" - Сопротивление

Кабмин увеличил численность работников аппарата ГПСУ

Кабинет Министров увеличил количество работников администрации Государственной пограничной службы Украины с 612 до 662 человек и выделил 50 дополнительных автомобилей от благотворительных организаций для помощи в охране границ во время военного положения.

Война •   •  22620 просмотра
Кабмин увеличил численность работников аппарата ГПСУ

Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор

Европейский парламент принял противоречивый закон об охране природы, который требует к 2030 году восстановить не менее 20% сухопутных и морских территорий ЕС с помощью таких мер, как лесовосстановление и восстановление водно-болотных угодий.

Новости Мира •   •  16299 просмотра
Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор

Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно

Кабинет Министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, если они пройдут специальное обучение, а аптеки будут оборудованы медицинскими кабинетами.

Здоровье •   •  15486 просмотра
Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно

Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции предполагает, что западные войска могут быть развернуты в Украине для оказания поддержки, например, в разминировании и производстве оружия, не участвуя в прямых боевых действиях.

Война •   •  23868 просмотра
Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции