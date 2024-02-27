Не только зерно: в Польше допускают ужесточение эмбарго на украинские товары

Польша готова ужесточить запрет на импорт новых украинских товаров, если Варшава не сможет найти компромисс с ЕС по защите польских фермеров. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает The Guardian, пишет УНН.

Детали

Мы обсуждаем возможность распространения эмбарго на другие продукты, если ЕС не найдет более эффективного способа защитить польский и европейский рынки - заявил Туск.

В Польше собрали большинство украинской кукурузы, которую высыпали на пути: часть придется утилизировать

Отмечается, что в течение последней недели польские фермеры протестуют против импорта украинской продукции на границе. Они требуют распространить запрет на другие товары, включая фрукты, яйца и мясо.

Дополнение

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен возобновить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, чтобы спасти польских фермеров.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок являются европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.