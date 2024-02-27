Глава МЗС Польщі закликав відновити обмеження ЄС на імпорт українського продовольства
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, щоб врятувати польських фермерів.
Європейський Союз повинен повернути торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які були скасовані після повномасштабного вторгнення рф. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський передає Bloomberg, пише УНН.
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За словами глави МЗС, ситуація змінилася, і зараз Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море. Він додав, що до заборони його імпорту дві третини українського зерна, що перетинало кордон з ЄС, потрапляло до Польщі.
Водночас Радослав Сікорський підкреслив, що це лише його думка.
Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про її вступ до ЄС та єдиного ринку, з усім регулюванням та правилами, яких необхідно дотримуватися
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Він впевнений, що повернення торговельних обмежень на український імпорт необхідне для того аби врятувати польських фермерів та Україну.
Польські фермери не можуть нести основний тягар всієї солідарності ЄС з Україною. Я згоден, що перспективи тут не найкращі. Але ми повинні зробити і те, і інше: врятувати Україну та врятувати польське сільське господарство
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Після повномасштабного вторгнення росії ЄС зняв обмеження на імпорт, надавши Україні доступ до спільного ринку 27 європейських держав. Наразі Варшава дозволила лише транзит українського зерна до портів на Балтійському морі та в інші країни ЄС.
Нагадаємо
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що протести фермерів проти доступу українських товарів на польський ринок є європейською проблемою, яку має вирішити Європейська комісія.
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