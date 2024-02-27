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Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия

Глава МИД Польши призвал возобновить ограничения ЕС на импорт украинского продовольствия

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 14:27  •  12238 просмотра

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европейский Союз должен возобновить торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, чтобы спасти польских фермеров.

Европейский Союз должен вернуть торговые ограничения на импорт украинских продуктов питания, которые были отменены после полномасштабного вторжения рф. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский передает Bloomberg, пишет УНН.  

Детали 

По словам главы МИД, ситуация изменилась, и сейчас Украина снова может отправлять свое зерно через Черное море. Он добавил, что до запрета его импорта две трети украинского зерна, которое пересекало границу с ЕС, попадало в Польшу.

В то же время Радослав Сикорский подчеркнул, что это лишь его мнение. 

Мы должны вернуться к довоенным правилам торговли, а затем начать переговоры с Украиной о ее вступлении в ЕС и единый рынок, со всем регулированием и правилами, которые необходимо соблюдать

- заявил польский чиновник. 

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Он уверен, что возвращение торговых ограничений на украинский импорт необходимо для того, чтобы спасти польских фермеров и Украину.

Польские фермеры не могут нести основное бремя всей солидарности ЕС с Украиной. Я согласен, что перспективы здесь не самые лучшие. Но мы должны сделать и то, и другое: спасти Украину и спасти польское сельское хозяйство

- заявил министр иностранных дел Польши

Справочно

После полномасштабного вторжения россии ЕС снял ограничения на импорт, предоставив Украине доступ к общему рынку 27 европейских государств. Сейчас Варшава разрешила только транзит украинского зерна в порты на Балтийском море и в другие страны ЕС.

Напомним

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что протесты фермеров против доступа украинских товаров на польский рынок являются европейской проблемой, которую должна решить Европейская комиссия.

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Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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