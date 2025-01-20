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Ексміністр Польщі розкритикував прив'язку членства України в НАТО до ексгумації жертв подій на Волині

Київ • УНН

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Колишній глава МЗС Польщі Яцек Чапутович назвав помилковою ідею пов'язувати вступ України до міжнародних організацій з питанням ексгумації на Волині. Він також зазначив, що візит Зеленського показав невирішеність цього питання.

Яцек Чапутович, колишній очільник МЗС Польщі вважає що питання ексгумації на Волині не вирішене, на думку посадовця - це начебто підтвердив візит Зеленського до Польщі.

Передає УНН із посиланням на RMF FM.

В інтерв'ю польському виданню Grupa RMF, польський політик, професор соціальних наук, міністр закордонних справ Польщі в уряді Матеуша Моравєцького (2018—2020) повідомив свою точку зору про взаємовідносини України, ЄС та НАТО співвідносно польських інтересів, а саме - питання ексгумації жертв подій на Волині.

Це хибна концепція: ставити в залежність присутність України в міжнародних організаціях від волинського питання, зазначили у ЗМІ, ексдипломат та ведучий радіовипуску. 

Проблема в тому, що, як на мене, влада хотіла зробити ставку на волинські питання з "Правом і Справедливістю". Візит Зеленського показав, що питання ексгумації на Волині не вирішене. Що з ними ще невідомо. До того ж дехто каже, що йдеться не про ексгумації, а про "каяття" українців. Цю справу зайняли без потреби. Це "підстановка" для підтримки Тшасковського в кампанії, і це не подобається полякам. Це була помилка

 - сказав Яцек Чапутович.
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Нагадаємо

Дональд Туск повідомив про досягнення рішення щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Міністри культури обох країн успішно співпрацюють у цьому питанні, очікуються подальші рішення.

Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "взаємних історичних конфліктів", заявив агентству PAP заступник міністра культури України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

"Йдіть тренуватися": Зеленський відповів польському політику, який "не бачить Україну в ЄС і НАТО"16.01.25, 09:45 • 26214 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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