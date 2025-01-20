Ексміністр Польщі розкритикував прив'язку членства України в НАТО до ексгумації жертв подій на Волині

Яцек Чапутович, колишній очільник МЗС Польщі вважає що питання ексгумації на Волині не вирішене, на думку посадовця - це начебто підтвердив візит Зеленського до Польщі.

Передає УНН із посиланням на RMF FM.

В інтерв'ю польському виданню Grupa RMF, польський політик, професор соціальних наук, міністр закордонних справ Польщі в уряді Матеуша Моравєцького (2018—2020) повідомив свою точку зору про взаємовідносини України, ЄС та НАТО співвідносно польських інтересів, а саме - питання ексгумації жертв подій на Волині.

Це хибна концепція: ставити в залежність присутність України в міжнародних організаціях від волинського питання, зазначили у ЗМІ, ексдипломат та ведучий радіовипуску.

Проблема в тому, що, як на мене, влада хотіла зробити ставку на волинські питання з "Правом і Справедливістю". Візит Зеленського показав, що питання ексгумації на Волині не вирішене. Що з ними ще невідомо. До того ж дехто каже, що йдеться не про ексгумації, а про "каяття" українців. Цю справу зайняли без потреби. Це "підстановка" для підтримки Тшасковського в кампанії, і це не подобається полякам. Це була помилка - сказав Яцек Чапутович.

Нагадаємо

Дональд Туск повідомив про досягнення рішення щодо перших ексгумацій жертв Волинської трагедії. Міністри культури обох країн успішно співпрацюють у цьому питанні, очікуються подальші рішення.

Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації останків "взаємних історичних конфліктів", заявив агентству PAP заступник міністра культури України з питань європейської інтеграції Андрій Наджос.

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