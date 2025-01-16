"Йдіть тренуватися": Зеленський відповів польському політику, який "не бачить Україну в ЄС і НАТО"

Якщо Україна не отримає членство в ЄС та НАТО — полякам, а зокрема кандидату в президенти Польщі Кароліні Навроцькому доведеться відправитися на навчання, щоб захищати кордони своєї країни.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у інтервʼю польським ЗМІ, пише УНН.

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Президент України зазначив, що якщо Україна не стане членом ЄС або ж НАТО — це підвищить ризик російської агресії, що стосуватиметься і Польщі.

Якщо Україна не в ЄС і не в НАТО, якщо в України немає гарантій безпеки, то пану Навроцькому слід почати тренуватися, тому що може виявитися, що йому доведеться взяти в руки зброю, щоб разом зі своїми військами захищати свою країну. Тому що, якщо в України не буде, ризик [війни в Польщі] буде дуже високий. Відразу після України росія опиниться на кордоні з Польщею, і тоді [пан Навроцький] не матиме політичної конкуренції, а буде боротися за своє життя заявив Зеленський інтервʼю.

Нагадаємо

Кароль Навроцький заявив, що Україна не може бути частиною міжнародних альянсів через "злочини" на Волині. Водночас посол України повідомив про прогрес у діалозі щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.