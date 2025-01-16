«Идите тренироваться": Зеленский ответил польскому политику, который «не видит Украину в ЕС и НАТО»

Если Украина не получит членство в ЕС и НАТО - полякам, а в частности кандидату в президенты Польши Каролине Навроцкому придется отправиться на обучение, чтобы защищать границы своей страны.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью польским СМИ, пишет УНН.

Детали

Президент Украины отметил, что если Украина не станет членом ЕС или НАТО - это повысит риск российской агрессии, что будет касаться и Польши.

Если Украина не в ЕС и не в НАТО, если у Украины нет гарантий безопасности, то господину Навроцкому следует начать тренироваться, потому что может оказаться, что ему придется взять в руки оружие, чтобы вместе со своими войсками защищать свою страну. Потому что, если у Украины не будет, риск [войны в Польше] будет очень высок. Сразу после Украины россия окажется на границе с Польшей, и тогда [господин Навроцкий] не будет иметь политической конкуренции, а будет бороться за свою жизнь заявил Зеленский в интервью.

Напомним,

Кароль Навроцкий заявил, что Украина не может быть частью международных альянсов из-за «преступлений» на Волыни. В то же время посол Украины сообщил о прогрессе в диалоге по эксгумации жертв Волынской трагедии.