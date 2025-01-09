Кандидат у президенти Польщі виступив проти членства України в ЄС та НАТО: назвав причину
Київ • УНН
Кароль Навроцький заявив, що Україна не може бути частиною міжнародних альянсів через "злочини" на Волині. Водночас посол України повідомив про прогрес у діалозі щодо ексгумації жертв Волинської трагедії.
Кандидат у президенти Польщі від "Право і справедливості" Кароль Навроцький висловився проти запрошення України до ЄС та НАТО через Волинську трагедію. Про це УНН повідомляє із посилання на Polsat News.
На сьогоднішній день я не бачу Україну в жодній структурі. Ні в Європейському союзі, ні в НАТО
За словами кандидата у президенти від PiS, держава, яка не здатна відповісти за свої "злочини", не може бути частиною альянсів.
"Держава, яка не може відповісти за дуже жорстокий злочин проти 120 000 своїх сусідів, не може бути частиною міжнародних альянсів", - заявив Навроцький.
"Як президент, я скажу їм, що наші зусилля хотіли б зустріти партнерське ставлення з українського боку". - додав він.
Втім Навроцький наголосив, що поляки підтримували і продовжують підтримувати українців.
Він вважає, що угода про ексгумацію, досягнута між Радославом Сікорським і главою МЗС України Андрієм Сибіхою, була "непотрібним трюком глави польської дипломатії" і що все це питання було "внесено у внутрішню кампанію", коли Сікорський боровся з Тшасковським за висунення на президентські вибори.
Доповнення
Посол України у Польщі Василь Боднар повідомив про прогрес у "конструктивному історичному діалозі" щодо ексгумації жертв Волинської трагедії. Відповідні органи обох країн активно працюють над вирішенням цього питання.
У листопаді міністри закордонних справ України та Польщі заявили про відсутність перешкод для проведення ексгумації жертв Волинської трагедії. Також обговорили підтримку вступу України до ЄС та питання блокади кордону.