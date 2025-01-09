Кандидат в президенты Польши выступил против членства Украины в ЕС и НАТО: назвал причину
Киев • УНН
Karol Nawrocki заявил, что Украина не может быть частью международных альянсов из-за "преступлений" на Волыни. В то же время посол Украины сообщил о прогрессе в диалоге по эксгумации жертв Волынской трагедии.
Кандидат в президенты Польши от "Право и справедливость" Кароль Навроцкий высказался против приглашения Украины в ЕС и НАТО из-за Волынской трагедии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polsat News.
На сегодняшний день я не вижу Украину ни в одной структуре. Ни в Европейском союзе, ни в НАТО
По словам кандидата в президенты от PiS, государство, которое не способно ответить за свои "преступления", не может быть частью альянсов.
"Государство, которое не может ответить за очень жестокое преступление против 120 000 своих соседей, не может быть частью международных альянсов", - заявил Навроцкий.
"Как президент, я скажу им, что наши усилия хотели бы встретить партнерское отношение с украинской стороны". - добавил он.
Тем не менее Навроцкий подчеркнул, что поляки поддерживали и продолжают поддерживать украинцев.
Он считает, что соглашение об эксгумации, достигнутое между Радославом Сикорским и главой МИД Украины Андреем Сибихой, было "ненужным трюком главы польской дипломатии" и что весь этот вопрос был "внесен во внутреннюю кампанию", когда Сикорский боролся с Тшасковским за выдвижение на президентские выборы.
Дополнение
Посол Украины в Польше Василий Боднар сообщил о прогрессе в "конструктивном историческом диалоге" по поводу эксгумации жертв Волынской трагедии. Соответствующие органы обеих стран активно работают над решением этого вопроса.
В ноябре министры иностранных дел Украины и Польши заявили об отсутствии препятствий для проведения эксгумации жертв Волынской трагедии. Также обсудили поддержку вступления Украины в ЕС и вопрос блокады границы.