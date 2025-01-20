Экс-министр Польши раскритиковал привязку членства Украины в НАТО к эксгумации жертв событий на Волыни
Киев • УНН
Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал ошибочной идею связывать вступление Украины в международные организации с вопросом эксгумации на Волыни. Он также отметил, что визит Зеленского показал нерешенность этого вопроса.
Яцек Чапутович, бывший глава МИД Польши считает, что вопрос эксгумации на Волыни не решен, по мнению чиновника - это якобы подтвердил визит Зеленского в Польшу.
Передает УНН со ссылкой на RMF FM.
В интервью польскому изданию Grupa RMF, польский политик, профессор социальных наук, министр иностранных дел Польши в правительстве Матеуша Моравецкого (2018-2020) сообщил свою точку зрения о взаимоотношениях Украины, ЕС и НАТО относительно польских интересов, а именно - вопрос эксгумации жертв событий на Волыни.
Это ошибочная концепция: ставить в зависимость присутствие Украины в международных организациях от волынского вопроса, отметили в СМИ, экс-дипломат и ведущий радиовыпуска.
Проблема в том, что, как по мне, власть хотела сделать ставку на волынские вопросы с "Правом и Справедливостью". Визит Зеленского показал, что вопрос эксгумации на Волыни не решен. Что с ними еще неизвестно. К тому же некоторые говорят, что речь идет не об эксгумации, а о "раскаянии" украинцев. Это дело заняли без надобности. Это "подстановка" для поддержки Тшасковского в кампании, и это не нравится полякам. Это была ошибка
Напомним,
Дональд Туск сообщил о достижении решения по первым эксгумациям жертв Волынской трагедии. Министры культуры обеих стран успешно сотрудничают в этом вопросе, ожидаются дальнейшие решения.
Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов", заявил агентству PAP заместитель министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.
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