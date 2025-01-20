Экс-министр Польши раскритиковал привязку членства Украины в НАТО к эксгумации жертв событий на Волыни

ukenru
Эксклюзив
АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства
15:22 • 3787 просмотра

АРМА обновила реестр, но проблема осталась - эксперт об имитации работы агентства

Эксклюзив
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
14:52 • 29763 просмотра

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать
12:24 • 106613 просмотра

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось
20 января, 09:31 • 102931 просмотра

Реестры Украины восстановлены после масштабной российской кибератаки: что изменилось

Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
20 января, 07:13 • 114520 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
20 января, 06:40 • 148442 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
20 января, 06:01 • 116286 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
20 января, 06:00 • 110988 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 113392 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 112338 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Прямой ефир
Популярные новости
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152646 просмотра
Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

Трое подростков избили 12-летнюю девочку в Белой Церкви: видео попало в полицию

20 января, 07:03 • 47059 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138668 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128801 просмотра
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112557 просмотра
публикации
Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка

Мемкоины Дональда и Мелании Трамп: новый тренд крипторынка
Эксклюзив

14:52 • 29681 просмотра
"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

"Ограниченно годные" должны пройти ВЛК до 4 февраля: что нужно знать

12:24 • 106603 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

20 января, 08:00 • 138663 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

20 января, 06:40 • 148438 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

20 января, 05:30 • 152642 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

Фильм "Неудержимый" стал хитом на Amazon Prime: Дженнифер Лопес поблагодарила фанатов

11:17 • 112557 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

20 января, 08:25 • 128801 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 123794 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 128874 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 129404 просмотра
Актуальное
Экс-министр Польши раскритиковал привязку членства Украины в НАТО к эксгумации жертв событий на Волыни

Экс-министр Польши раскритиковал привязку членства Украины в НАТО к эксгумации жертв событий на Волыни

Киев  •  УНН

 • 13446 просмотра

Read in English

Бывший глава МИД Польши Яцек Чапутович назвал ошибочной идею связывать вступление Украины в международные организации с вопросом эксгумации на Волыни. Он также отметил, что визит Зеленского показал нерешенность этого вопроса.

Яцек Чапутович, бывший глава МИД Польши считает, что вопрос эксгумации на Волыни не решен, по мнению чиновника - это якобы подтвердил визит Зеленского в Польшу.

Передает УНН со ссылкой на RMF FM.

В интервью польскому изданию Grupa RMF, польский политик, профессор социальных наук, министр иностранных дел Польши в правительстве Матеуша Моравецкого (2018-2020) сообщил свою точку зрения о взаимоотношениях Украины, ЕС и НАТО относительно польских интересов, а именно - вопрос эксгумации жертв событий на Волыни.

Это ошибочная концепция: ставить в зависимость присутствие Украины в международных организациях от волынского вопроса, отметили в СМИ, экс-дипломат и ведущий радиовыпуска. 

Проблема в том, что, как по мне, власть хотела сделать ставку на волынские вопросы с "Правом и Справедливостью". Визит Зеленского показал, что вопрос эксгумации на Волыни не решен. Что с ними еще неизвестно. К тому же некоторые говорят, что речь идет не об эксгумации, а о "раскаянии" украинцев. Это дело заняли без надобности. Это "подстановка" для поддержки Тшасковского в кампании, и это не нравится полякам. Это была ошибка

 - сказал Яцек Чапутович.
Image

Напомним,

Дональд Туск сообщил о достижении решения по первым эксгумациям жертв Волынской трагедии. Министры культуры обеих стран успешно сотрудничают в этом вопросе, ожидаются дальнейшие решения.

Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации останков "взаимных исторических конфликтов", заявил агентству PAP заместитель министра культуры Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Наджос.

«Идите тренироваться": Зеленский ответил польскому политику, который «не видит Украину в ЕС и НАТО»16.01.25, 09:45 • 25691 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политикаНовости Мира
volinskaya-oblastВолынская область
natoNATO
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
mateush-moravetskyiМатеуш Моравецкий
donald-tuskДональд Туск
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша

Обратиться по вопросам размещения рекламы