Туск заявил, что "торговый безвиз" между Украиной и ЕС прекратит свое действие в июне

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в Сейме, что механизм ЕС, позволяющий беспошлинный импорт товаров из Украины, прекратит свое действие в июне, передает УНН со ссылкой на RMF24.

Когда мы победили на выборах, одним из наших первых решений было немедленное внесение изменений в механизм АТМ (автономных торговых средств - ред.) с целью введения некоторых квот, но это было только начало. Позже я вместе со своими министрами начал кампанию за отказ ЕС от механизма АТМ, который либерализовал торговлю с Украиной - заявил Туск на пленарном заседании Сейма.

Он отметил, что с 5 июня этого механизма не будет и в вопросах пограничного режима "мы возвращаемся к довоенной ситуации".

Глава правительства отметил, что введение Евросоюзом механизма АТМ "широко открыло польскую границу для украинской продукции, особенно сельскохозяйственной, которая ввозится без всякого контроля". Он добавил, что это решение было принято правительством Матеуша Моравецкого.

Премьер-министр заверил, что правительство будет заботиться о польских экономических интересах, даже если они "вступают в противоречие" с украинскими интересами.

"У меня нет с этим проблем, потому что никто не скажет мне, что я настроен против Украины, когда речь заходит об украинско-российской войне", — подчеркнул Дональд Туск.

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Напомним

ЕС ввел механизм автономных торговых мер (АТМ) в июне 2022 года после того, как россия начала войну на Украине. АТМ обеспечивает беспошлинный ввоз всех украинских товаров в страны Европейского Союза. В 2023 году срок действия данного решения был продлен на один год.

В январе 2024 года Европейская комиссия предложила продлить работу ATM, введя при этом максимальные квоты на определенные продукты в целях защиты рынка ЕС. К ним относятся яйца, птица, сахар, овес, кукуруза, крупы и мед.

В связи с либерализацией торговли Польшей прокатилась волна протестов фермеров, которые в знак протеста блокировали пограничные переходы с Украиной.