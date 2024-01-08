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"Золотой глобус 2024": победу праздновали "Оппенгеймер" и "Наследники"

Киев  •  УНН

08 январь 2024, 09:28  •  20389 просмотра

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"Оппенгеймер" доминировал на "Золотом глобусе", получив пять наград, в том числе за лучший фильм, а "Наследники" лидировали по количеству побед на телевидении.

Кинолента "Оппенгеймер" стала главным триумфатором на церемонии вручения премии "Золотой глобус", забрав пять наград, включая главную. Список победителей и претендентов опубликован на сайте премии, пишет УНН.

Детали

Как отмечает BBC, Киллиан Мерфи и Роберт Дауни-младший были отмечены за актерскую игру, а Кристофер Нолан стал лучшим режиссером.

"Наследники" одержали больше всего побед в телевизионных категориях после своего нашумевшего четвертого и последнего сезона.

Тем временем "Барби" выиграла первую награду за кассовые достижения, собрав 1,4 миллиарда долларов во всем мире.

По две победы одержали фильмы "Анатомия падения", "Оставленные" и "Бедные-несчастные" и одну победу "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе.

Звезда последнего фильма Лили Гладстон была названа лучшей драматической актрисой, что сделало ее первым коренным жителем, получившим эту награду, которую она назвала "исторической".

Звезда "Оппенгеймера" Мерфи отдал должное "строгости, сосредоточенности и преданности" Нолана во время создания фильма, который собрал в прокате 954 миллиона долларов и стал лучшим драматическим фильмом на церемонии.

Байопик также получил награды за лучшую музыку и лучшую мужскую роль второго плана для Дауни-младшего, который сыграл чиновника США Льюиса Штрауса.

Дауни-младший признал маловероятный успех фильма в кассовых сборах в своей речи, пошутив: "Глубокая история об этической дилемме ядерного оружия собрала 1 миллиард долларов?".

Сериал "Наследники" стал многократным победителем в телевизионных категориях - после четвертого и последнего сезона драмы о медиа-магнате и его детях, которые борются за контроль над его компанией.

Киран Калкин, сыгравший в сериале, был признан лучшим телевизионным актером. Его коллега по сериалу Сара Снук была названа лучшей телевизионной актрисой и сказала зрителям: "Это шоу изменило мою жизнь".

Британская звезда Мэттью МакФейден также был назван лучшим актером второго плана за роль в сериале. 

Шоу, которое было одобрено критиками, также выиграло в номинации "Лучший драматический сериал" - главный приз вечера в телевизионных категориях.

Билли Айлиш стала победителем в номинации "Лучшая оригинальная песня" с What Was I Made For? - одна из трех номинированных песен из саундтрека к фильму "Барби".

Актер Пол Джаматти был признан лучшим актером в драме в фильме "Оставленные". Он играет учителя, который вынужден остаться в интернате на Рождество, чтобы присматривать за детьми, которые не возвращаются домой на каникулы.

Судебная драма "Анатомия падения" получила награду за лучший фильм на иностранном языке и лучший сценарий. 

Среди других победителей в телевизионных категориях - Стивен Юн и Эли Вонг, которых отметили за их выступления в фильме "Грызня", а также Джереми Аллен Уайт и Айо Эдебири из "Медведя".

Актриса Элизабет Дебики была названа лучшей актрисой второго плана в сериале за роль принцессы Дианы в "Короне". Она поблагодарила продюсеров шоу "за то, что доверили мне эту роль".

Эмма Стоун была признана лучшей актрисой в мюзикле или комедии за ее роль в фильме "Бедные-несчастные", который также стал лучшим музыкальным или комедийным фильмом.

Дополнение

"Золотой глобус" знаменует собой первую большую церемонию сезона вручения кинопремий, кульминацией которого станет вручение "Оскара" 10 марта.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Культура
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"Золотой глобус 2024": победу праздновали "Оппенгеймер" и "Наследники"

"Оппенгеймер" доминировал на "Золотом глобусе", получив пять наград, в том числе за лучший фильм, а "Наследники" лидировали по количеству побед на телевидении.

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