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Снижение цен на лекарства или иллюзия экономии: что скрывают новые правила?

Киев • УНН

 • 274708 просмотра

Несмотря на снижение цен на лекарства с 1 марта, украинцы сталкиваются с ограничением выбора и переплатами. Некоторые лекарства стали дешевле, но аналоги подорожали, ограничивая выбор пациентов.

Снижение цен на лекарства или иллюзия экономии: что скрывают новые правила?

Несмотря на государственное регулирование цен на медикаменты, украинцы продолжают переплачивать за лекарства и постепенно сталкиваются с ограничением выбора препаратов. Министерство здравоохранения Украины обнародовало перечень из 100 препаратов, цены на которые с 1 марта 2025 года снизились на 30%. Соответствующую декларацию подписали отечественные фармацевтические производители. В этот "золотой список" вошли анальгетики, жаропонижающие средства, противовоспалительные и антибактериальные препараты, а также медикаменты для лечения желудочно-кишечного тракта. В то же время эффективность этих препаратов вызывает сомнения у специалистов, да и динамика цен на лекарства оказалась противоречивой: некоторые препараты действительно стали доступнее, в то время как другие, которые раньше стоили меньше, резко подорожали. Это создает впечатление, что за позитивными изменениями могут скрываться скрытые манипуляции или же законодательные инициативы были недостаточно рациональными.

Предпосылки

Беспокойство среди потребителей прежде всего вызывал предыдущий рост цен на лекарственные средства, который предшествовал их снижению в марте. В течение первых месяцев 2025 года стоимость многих препаратов постепенно, но ощутимо росла, что создавало значительное финансовое давление на население, особенно на социально уязвимые категории граждан. Фактически снижение цен на 30% с 1 марта лишь вернуло их к уровню конца 2024 года, что вызвало обоснованные сомнения относительно реальной выгоды для потребителей. 

Возникает закономерный вопрос: не было ли предыдущее повышение цен преднамеренным завышением, направленным на создание иллюзии существенного удешевления? Кроме того, такой подход может подорвать доверие населения к механизмам регулирования цен и вызвать возмущение со стороны общественности. Эта ситуация была случайностью или спланированной стратегией? Вопрос риторический.

Практические примеры

Одним из препаратов в "Топ-100" является обезболивающее средство "Цитрамон-Дарница" (таблетки №10). По новым правилам его цена не может превышать 36,54 грн, что действительно означает удешевление. Однако три аналога этого же препарата − "Цитрамон У" (АО "Лубныфарм"), "Цитрамон В" (ПАО "Монфарм") и "Цитрамон-М" (ПАО "Химфармзавод "Червона зірка"), которые также входят в список, согласно данным онлайн-сервиса "Tabletki.ua" – удивительным образом подорожали с начала 2025 года.  

То есть, хоть один препарат и стал дешевле, пациенты потеряли возможность покупать более доступные альтернативы, в итоге тратя больше средств.

Простыми словами до изменений в аптеках можно было найти четыре аналогичных препарата: условно один стоил около 50 грн, а три другие – 15, 20 и 25 грн. После введения регуляторных норм первый препарат подешевел на 30%, но остальные стали дороже. Как следствие, выбор доступных вариантов сократился, заставляя пациентов платить больше. Пациенты потеряли возможность выбирать более бюджетные аналоги, поскольку их стоимость возросла. То есть, введенные регуляторные нормы фактически ограничили выбор потребителей, заставляя их тратить больше средств на лечение.

И это лишь один пример. 

Подорожание импортных лекарств

Кроме влияния на продукцию украинских производителей, регулирование сказалось и на импортных препаратах. Например, самое дорогое средство в списке "Топ-100" – "Фаніган" (таблетки №100)  от "Кусум Фарм" по новым нормам не может стоить больше 556,13 грн. Его полный аналог "Долоксен" (производитель – "Индоко Ремедис Лимитед.", страна происхождения бренда – Великобритания) в начале 2024 года стоил дешевле, но с тех пор его цена существенно возросла, ныне составляя минимум 509 грн. Это еще раз демонстрирует общую тенденцию – искусственное снижение цен на определенные препараты приводит к удорожанию других, особенно импортных.

Манипуляция или недоработка?

Фактически, вместо реального удешевления лекарств происходит определенное перераспределение и дисбаланс рынка. Ответственные должностные лица отчитываются об успешном регулировании, но пациенты вынуждены платить больше, просто в другой комбинации. Все это больше напоминает игру в "снижение цен" для формальной статистики, чем реальную заботу о населении.

Более того, существует риск дальнейших негативных последствий в виде возможного дефицита или даже полного исчезновения определенных препаратов. Возникает логичный вопрос: какая настоящая цель изменений и что дальше готовят для украинцев должностные лица? Ответ пока остается открытым.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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