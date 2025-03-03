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"Від цього українці не житимуть довше": Богомолець про списки препаратів, які подешевшали з 1 березня

Київ • УНН

 • 126944 перегляди

Лікар-дерматолог Ольга Богомолець назвала зниження цін на ліки передвиборчим ходом. За її словами, здешевлені препарати не вплинуть на основні причини смертності українців.

"Від цього українці не житимуть довше": Богомолець про списки препаратів, які подешевшали з 1 березня

Опубліковані Міністерством охорони здоровʼя списки препаратів, на які з 1 березня знизилися ціни, не вплинуть на основні причини смертності українців. Це швидше схоже на класичний передвиборчий хід. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловила депутат Верховної Ради VIII скликання, лікар-дерматолог Ольга Богомолець.

Для мене ці чергові заяви говорять лише про одне. Перше - наближаються вибори, тому що перед виборами прийнято, щоб Міністерство охорони здоров'я робило регуляцію цін на ліки, щоб людям щось дати безкоштовно або зі знижкою. Друге, чи має це відношення взагалі до здоров'я людей і чи це може вплинути на смертність в Україні? Відповідаю – ні

- зазначила вона

Богомолець нагадала, що основні причини смертності українців – це інфаркти, інсульти та онкологія, тоді як до списків МОЗ потрапили препарати від кашлю, алергії та симптоматичні засоби.

Сьогодні ключовим моментом для Міністерства охорони здоров'я має бути відповідальність за збільшення тривалості життя українців. І всі ці регулювання на це ніяким чином не вплинуть. Тому що ні перелік ліків, ні спрямовані дії не будуть сприяти зменшенню смертності від інфарктів, інсультів і онкології, а я вважаю, що це перша задача Міністерства охорони здоров'я

- підсумувала вона.

Нагадаємо

12 лютого відбулося засідання РНБО, на якому прийняли рішення про зниження на 30% вартості 100 медичних препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%. 13 лютого Президент ввів в дію це рішення РНБО.

Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало два списки ліків, ціни на які знижені з 1 березня. Однак, лікарі та пацієнти розкритикували його, через те, що до них, серед іншого увійшли, препарати без доведеної ефективності: Корвалол, Валідол, Уролесан, гепатопротектори, Фурацилін, Реосорбілакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбінка (в різних формах), Новірин, Фурагін.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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