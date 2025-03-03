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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Киев • УНН

 • 126935 просмотра

Дерматолог Ольга Богомолець назвала снижение цен на лекарства предвыборным ходом. По её словам, удешевлённые препараты не повлияют на основные причины смертности украинцев.

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Опубликованные Министерством здравоохранения списки препаратов, на которые с 1 марта снизились цены, не повлияют на основные причины смертности украинцев. Это скорее похоже на классический предвыборный ход. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала депутат Верховной Рады VIII созыва, врач-дерматолог Ольга Богомолец.

Для меня эти очередные заявления говорят лишь об одном. Первое - приближаются выборы, потому что перед выборами принято, чтобы Министерство здравоохранения регулировало цены на лекарства, чтобы людям что-то давали бесплатно или со скидкой. Второе, имеет ли это отношение вообще к здоровью людей и может ли это повлиять на смертность в Украине? Отвечаю – нет

- отметила она

Богомолец напомнила, что основными причинами смертности украинцев являются инфаркты, инсульты и онкология, тогда как в списки Минздрава попали препараты от кашля, аллергии и симптоматические средства.

Сегодня ключевым моментом для Министерства здравоохранения должно быть ответственность за увеличение продолжительности жизни украинцев. И все эти регулирования на это никаким образом не повлияют. Потому что ни перечень лекарств, ни целенаправленные действия не будут способствовать снижению смертности от инфарктов, инсультов и онкологии, а я считаю, что это первая задача Министерства здравоохранения

- подытожила она.

Напоминаем

12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%. 13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало два списка лекарств, цены на которые снижены с 1 марта. Однако врачи и пациенты раскритиковали его, поскольку в них, среди прочего, вошли препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурациллин, Реосорбилакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбинка (в различных формах), Новирин, Фурагин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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