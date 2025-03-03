"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
Киев • УНН
Дерматолог Ольга Богомолець назвала снижение цен на лекарства предвыборным ходом. По её словам, удешевлённые препараты не повлияют на основные причины смертности украинцев.
Опубликованные Министерством здравоохранения списки препаратов, на которые с 1 марта снизились цены, не повлияют на основные причины смертности украинцев. Это скорее похоже на классический предвыборный ход. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказала депутат Верховной Рады VIII созыва, врач-дерматолог Ольга Богомолец.
Для меня эти очередные заявления говорят лишь об одном. Первое - приближаются выборы, потому что перед выборами принято, чтобы Министерство здравоохранения регулировало цены на лекарства, чтобы людям что-то давали бесплатно или со скидкой. Второе, имеет ли это отношение вообще к здоровью людей и может ли это повлиять на смертность в Украине? Отвечаю – нет
Богомолец напомнила, что основными причинами смертности украинцев являются инфаркты, инсульты и онкология, тогда как в списки Минздрава попали препараты от кашля, аллергии и симптоматические средства.
Сегодня ключевым моментом для Министерства здравоохранения должно быть ответственность за увеличение продолжительности жизни украинцев. И все эти регулирования на это никаким образом не повлияют. Потому что ни перечень лекарств, ни целенаправленные действия не будут способствовать снижению смертности от инфарктов, инсультов и онкологии, а я считаю, что это первая задача Министерства здравоохранения
Напоминаем
12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%. 13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало два списка лекарств, цены на которые снижены с 1 марта. Однако врачи и пациенты раскритиковали его, поскольку в них, среди прочего, вошли препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурациллин, Реосорбилакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбинка (в различных формах), Новирин, Фурагин.