"9 видів аскорбінки для кількості": як українці зустріли список ТОП-100 ліків від МОЗ

Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало довгоочікуваний список із 100 препаратів, ціни на які мають знизитися з 1 березня на 30%. Проте реакція на нього виявилася не такою, як, ймовірно, очікували в уряді, передає УНН.

Користувачі соцмереж активно коментують ситуацію, саркастично зазначаючи, що тепер можна буде лікуватися тільки аскорбінкою з різними смаками, а "найбагатші" зможуть дозволити собі Реосорбілакт.

Українці також зауважили, що у списку немає життєво важливих препаратів, необхідних для лікування онкологічних, серцево-судинних, ендокринних та інших серйозних захворювань.

У професійній спільноті шоковані списком найпопулярніших препаратів, адже до нього потрапили так звані "фуфломіцини" – ліки, ефективність яких не підтверджена доказовою медициною.

"Це популізм": лікар розкритикував список ТОП-100 препаратів, які подешевшають на 30%

Нагадаємо

12 лютого відбулося засідання РНБО, на якому прийняли рішення про зниження на 30% вартості 100 медичних засобів препаратів. Інші ліки мають подешевшати на 20%.

13 лютого Президент ввів в дію це рішення РНБО.

Сьогодні, 19 лютого, Міністерство охорони здоровʼя України опублікувало перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які будуть знижені на 30% з 1 березня 2025 року. До нього, серед іншого увійшли, препарати без доведеної ефективності: Корвалол, Валідол, Уролесан, гепатопротектори, Фурацилін, Реосорбілакт, Алохол, Мукалтин, Сонміл, Аскорбінка (в різних формах), Новірин, Фурагін.

Окрім того, в список потрапили одні й ті самі препарати, але різною кількістю таблеток. Наприклад, Цитрамон-Дарниця на 10 таблеток і Цитрамон-Дарниця на 6 таблеток, Фармадол на 50 таблеток, Фармадол на 10 таблеток і Фармадол МАКС на 10 таблеток.

Також в переліку є лікарські засоби, які продаються лише за "червоним рецептом", такі як Клофелін.