"9 видов аскорбинки для количества": как украинцы встретили список ТОП-100 лекарств от Минздрава
Киев • УНН
Минздрав опубликовал перечень препаратов, цены на которые снизятся на 30% с 1 марта. В список вошли "фуфломицины" и лекарства без доказательной эффективности, но отсутствуют жизненно важные препараты.
Министерство здравоохранения Украины опубликовало долгожданный список из 100 препаратов, цены на которые должны снизиться с 1 марта на 30%. Однако реакция на него оказалась не такой, как, вероятно, ожидали в правительстве, передает УНН.
Пользователи соцсетей активно комментируют ситуацию, саркастически отмечая, что теперь можно будет лечиться только аскорбинкой с разными вкусами, а "самые богатые" смогут позволить себе Реосорбилакт.
Украинцы также отметили, что в списке нет жизненно важных препаратов, необходимых для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных и других серьезных заболеваний.
В профессиональном сообществе шокированы списком самых популярных препаратов, ведь в него попали так называемые "фуфломицины" - лекарства, эффективность которых не подтверждена доказательной медициной.
«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%19.02.25, 18:22 • 42302 просмотра
Напомним
12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%.
13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.
Сегодня, 19 февраля, Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года. В него, среди прочего вошли, препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурацилин, Реосорбилакт, Аллохол, Мукалтин, Сонмил, Аскорбинка (в разных формах), Новирин, Фурагин.
Кроме того, в список попали одни и те же препараты, но разным количеством таблеток. Например, Цитрамон-Дарница на 10 таблеток и Цитрамон-Дарница на 6 таблеток, Фармадол на 50 таблеток, Фармадол на 10 таблеток и Фармадол МАКС на 10 таблеток.
Также в перечне есть лекарственные средства, которые продаются только по "красному рецепту", такие как Клофелин.