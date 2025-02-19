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"9 видов аскорбинки для количества": как украинцы встретили список ТОП-100 лекарств от Минздрава

Киев  •  УНН

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Минздрав опубликовал перечень препаратов, цены на которые снизятся на 30% с 1 марта. В список вошли "фуфломицины" и лекарства без доказательной эффективности, но отсутствуют жизненно важные препараты.

Министерство здравоохранения Украины опубликовало долгожданный список из 100 препаратов, цены на которые должны снизиться с 1 марта на 30%. Однако реакция на него оказалась не такой, как, вероятно, ожидали в правительстве, передает УНН.

Пользователи соцсетей активно комментируют ситуацию, саркастически отмечая, что теперь можно будет лечиться только аскорбинкой с разными вкусами, а "самые богатые" смогут позволить себе Реосорбилакт. 

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Украинцы также отметили, что в списке нет жизненно важных препаратов, необходимых для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, эндокринных и других серьезных заболеваний.

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В профессиональном сообществе шокированы списком самых популярных препаратов, ведь в него попали так называемые "фуфломицины" - лекарства, эффективность которых не подтверждена доказательной медициной.

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«Это популизм": врач раскритиковал список ТОП-100 препаратов, которые подешевеют на 30%19.02.25, 18:22 • 42302 просмотра

Напомним

12 февраля состоялось заседание СНБО, на котором приняли решение о снижении на 30% стоимости 100 медицинских средств препаратов. Другие лекарства должны подешеветь на 20%. 

13 февраля Президент ввел в действие это решение СНБО.

Сегодня, 19 февраля, Министерство здравоохранения Украины опубликовало перечень наиболее популярных лекарственных средств, цены на которые будут снижены на 30% с 1 марта 2025 года. В него, среди прочего вошли, препараты без доказанной эффективности: Корвалол, Валидол, Уролесан, гепатопротекторы, Фурацилин, Реосорбилакт, Аллохол, Мукалтин, Сонмил, Аскорбинка (в разных формах), Новирин, Фурагин.

Кроме того, в список попали одни и те же препараты, но разным количеством таблеток. Например, Цитрамон-Дарница на 10 таблеток и Цитрамон-Дарница на 6 таблеток, Фармадол на 50 таблеток, Фармадол на 10 таблеток и Фармадол МАКС на 10 таблеток.

Также в перечне есть лекарственные средства, которые продаются только по "красному рецепту", такие как Клофелин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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