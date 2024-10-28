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Зірка серіалу "Ведмідь" перетвориться у Брюса Спрінгстіна у новому байопіку: перше фото

Київ • УНН

 • 107249 перегляди

Опубліковано перший кадр із зіркою серіалу "Ведмідь" в образі легендарного рок-музиканта. Біографічний фільм "Deliver Me From Nowhere" про створення альбому "Nebraska" вийде у 2025 році.

Зірка серіалу "Ведмідь" перетвориться у Брюса Спрінгстіна у новому байопіку: перше фото

Опубліковано перше зображення актора Джеремі Аллена Вайта в образі Брюса Спрінгстіна для майбутнього біографічного фільму, пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

Зірка серіалу The Bear  ("Ведмідь") зіграє рок-ікону у фільмі Deliver Me From Nowhere ("Врятуй мене з нізвідки"), присвяченому створенню альбому 1982 року "Nebraska".

На тлі того, як розпочинається продакшн фільму перед його виходом у 2025 році, було опубліковано першу фотографію Вайта в образі Спрінгстіна, на якій зірка демонструє образ музиканта. 

Walt Disney Studios

Окрім Вайта, в Deliver Me From Nowhere будуть зніматися Стівен Грем з Peaky Blinders у ролі батька Спрінгстіна, Джеремі Стронг з Succession у ролі наставника та менеджера Джона Ландау та Пол Волтер Гаузер з Black Bird у ролі гітарного техніка Майка Батлана.

Також "на борту" Одеса Янг із Mothering Sunday у ролі коханої Фей та Джонні Канніццаро ​​з Quantum Leap у ролі учасника E Street Band Стіві Ван Зандта.

Нещодавно кажучи про гру Вайта, справжній Ландау сказав The Hollywood Reporter: "О боже він просто ідеальний. Підбір акторів чудовий. [Режисер] Скотт [Купер] сказав мені спочатку: "Ми наберемо правильний акторський склад, і ми правильно розповімо цю історію", і він набрав правильний акторський склад".

У серпні в інтерв'ю GQ Вайт розповів про підготовку до ролі, пояснивши: "Мені дуже пощастило, що наразі є команда людей, які допомагають молодим акторам зображати рок-зірок. У мене є справді талановита група людей, які допомагають мені тренуватись вокально, музично, щоб підготуватися до цього". Він додав, що Спрінгстін "справді підтримував проект" і назвав рок-ікону "просто найкращим хлопцем".

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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