Зірка серіалу "Ведмідь" перетвориться у Брюса Спрінгстіна у новому байопіку: перше фото

Опубліковано перше зображення актора Джеремі Аллена Вайта в образі Брюса Спрінгстіна для майбутнього біографічного фільму, пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

Зірка серіалу The Bear ("Ведмідь") зіграє рок-ікону у фільмі Deliver Me From Nowhere ("Врятуй мене з нізвідки"), присвяченому створенню альбому 1982 року "Nebraska".

На тлі того, як розпочинається продакшн фільму перед його виходом у 2025 році, було опубліковано першу фотографію Вайта в образі Спрінгстіна, на якій зірка демонструє образ музиканта.

Walt Disney Studios

Окрім Вайта, в Deliver Me From Nowhere будуть зніматися Стівен Грем з Peaky Blinders у ролі батька Спрінгстіна, Джеремі Стронг з Succession у ролі наставника та менеджера Джона Ландау та Пол Волтер Гаузер з Black Bird у ролі гітарного техніка Майка Батлана.

Також "на борту" Одеса Янг із Mothering Sunday у ролі коханої Фей та Джонні Канніццаро ​​з Quantum Leap у ролі учасника E Street Band Стіві Ван Зандта.

Нещодавно кажучи про гру Вайта, справжній Ландау сказав The Hollywood Reporter: "О боже він просто ідеальний. Підбір акторів чудовий. [Режисер] Скотт [Купер] сказав мені спочатку: "Ми наберемо правильний акторський склад, і ми правильно розповімо цю історію", і він набрав правильний акторський склад".

У серпні в інтерв'ю GQ Вайт розповів про підготовку до ролі, пояснивши: "Мені дуже пощастило, що наразі є команда людей, які допомагають молодим акторам зображати рок-зірок. У мене є справді талановита група людей, які допомагають мені тренуватись вокально, музично, щоб підготуватися до цього". Він додав, що Спрінгстін "справді підтримував проект" і назвав рок-ікону "просто найкращим хлопцем".

