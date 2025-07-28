Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители
Киев • УНН
В ночь на 28 июля Польша подняла в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине. Это было превентивной мерой для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
В ночь на 28 июля Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в ночь с 27 на 28 июля 2025 года дальняя авиация Российской Федерации вновь нанесла ракетные удары по территории Украины.
Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши начало все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние максимальной готовности
Указывается, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.
"Оперативное командование Королевских ВВС следит за текущей ситуацией, а его силы и ресурсы остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - добавили польские военные.
Напомним
В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Число пострадавших в результате удара достигло восьми человек.
Кроме того, Кропивницкий в ночь на понедельник, 28 июля, пережил вражескую дроновую атаку.
В течение ночи Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БПЛА для Ровенской и Волынской областей.
В последний раз Польша поднимала военную авиацию из-за очередного масштабного обстрела Украины со стороны России в ночь на 21 июля.
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