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Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители

Киев • УНН

 • 814 просмотра

В ночь на 28 июля Польша подняла в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине. Это было превентивной мерой для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Ракетный удар России по Украине 28 июля: Польше пришлось поднять истребители

В ночь на 28 июля Польша поднимала в воздух истребители из-за ракетного удара России по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в ночь с 27 на 28 июля 2025 года дальняя авиация Российской Федерации вновь нанесла ракетные удары по территории Украины.

Для обеспечения безопасности польского воздушного пространства Оперативное командование Вооруженных сил Польши начало все необходимые процедуры. Польские и союзные самолеты, находившиеся на дежурстве, были подняты в воздух, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние максимальной готовности

- говорится в сообщении.

Указывается, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

"Оперативное командование Королевских ВВС следит за текущей ситуацией, а его силы и ресурсы остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - добавили польские военные.

Напомним

В ночь на 28 июля Киев подвергся вражеской атаке. Число пострадавших в результате удара достигло восьми человек.

Кроме того, Кропивницкий в ночь на понедельник, 28 июля, пережил вражескую дроновую атаку.

В течение ночи Воздушные силы сообщали об угрозе ударных БПЛА для Ровенской и Волынской областей.

В последний раз Польша поднимала военную авиацию из-за очередного масштабного обстрела Украины со стороны России в ночь на 21 июля.

Польша призывает граждан воздержаться от поездок в россию: заявление МИД18.07.25, 13:51 • 4841 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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Волынская область
Украина
Кропивницкий
Киев
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