Кропивницький пережив нічну атаку дронів: що відомо
Київ • УНН
Кропивницький зазнав ворожої дронової атаки в ніч на 28 липня, про що повідомила Кіровоградська ОВА. Місцевих жителів просять зберігати інформаційну тишу, поки відповідні служби працюють на місці події.
Кропивницький в ніч на понеділок, 28 липня, пережив ворожу дронову атаку. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Кіровоградської ОВА.
Деталі
Керівник адміністрації Андрій Райкович звернувся до громадян із проханням наразі зберігати інформаційну тишу.
Відповідні служби працюють. Більше інформації - згодом
Раніше ЗМІ повідомляли про серію гучних вибухів у Кропивницькому. Перший з них стався о 03:07, після чого пролунало ще щонайменше вісім вибухів.
Нагадаємо
У ніч на 15 липня російські окупанти атакували Кіровоградську область безпілотниками. Уламки збитого дрона спричинили пожежу в полі Устинівської громади, ще один БпЛА приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.
Масована нічна атака на Україну: Київ, Миколаїв, Кропивницький та Черкаси під ударом12.07.25, 00:29 • 26004 перегляди