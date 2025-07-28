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Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно

Киев • УНН

 • 4812 просмотра

Кропивницкий подвергся вражеской дроновой атаке в ночь на 28 июля, о чем сообщила Кировоградская ОВА. Местных жителей просят сохранять информационную тишину, пока соответствующие службы работают на месте происшествия.

Кропивницкий пережил ночную атаку дронов: что известно

Кропивницкий в ночь на понедельник, 28 июля, пережил вражескую дроновую атаку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Кировоградской ОВА.

Детали

Руководитель администрации Андрей Райкович обратился к гражданам с просьбой пока сохранять информационную тишину.

Соответствующие службы работают. Больше информации - позже

- говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о серии громких взрывов в Кропивницком. Первый из них произошел в 03:07, после чего прозвучало еще по меньшей мере восемь взрывов.

Напомним

В ночь на 15 июля российские оккупанты атаковали Кировоградскую область беспилотниками. Обломки сбитого дрона вызвали пожар в поле Устиновской общины, еще один БпЛА приземлился на территории частного домовладения в Катериновской общине.

Массированная ночная атака на Украину: Киев, Николаев, Кропивницкий и Черкассы под ударом12.07.25, 00:29 • 25993 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Война
Кировоградская область
Кропивницкий
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