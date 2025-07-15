російські безпілотники атакували Кіровоградщину: уламки спричинили пожежу
Київ • УНН
У ніч на 15 липня російські окупанти атакували Кіровоградську область безпілотниками. Уламки збитого дрона спричинили пожежу в полі Устинівської громади, ще один БпЛА приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.
У ніч проти вівторка, 15 липня російські окупанти атакували безпілотниками Кіровоградську область, падіння збитих уламків спричинили пожежу в полі однієї з громад. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.
Ця ніч знову без відпочинку для наших оборонців неба. Відбивали чергову ворожу атаку БпЛА. Є збиття. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу в полі Устинівської громади. Вогонь оперативно ліквідували
За його словами, ще один безпілотник приземлився на території приватного домоволодіння в Катеринівській громаді.
Обійшлося без постраждалих та травмованих. Територію обстежують спеціалісти.
Нагадаємо
У ніч на 15 липня росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії, поранивши 60-річну жінку та 66-річного чоловіка. Також пошкоджено приватний будинок. Від вечора 14 липня Запоріжжя та Запорізький район атакують безпілотники, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктурного об'єкта.
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