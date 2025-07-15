російські безпілотники атакували Кіровоградщину: уламки спричинили пожежу

У ніч проти вівторка, 15 липня російські окупанти атакували безпілотниками Кіровоградську область, падіння збитих уламків спричинили пожежу в полі однієї з громад. Про це повідомив очільник Кіровоградської обласної військової адміністрації (ОВА) Андрій Райкович, передає УНН.

Ця ніч знову без відпочинку для наших оборонців неба. Відбивали чергову ворожу атаку БпЛА. Є збиття. Уламки одного зі збитих дронів спричинили пожежу в полі Устинівської громади. Вогонь оперативно ліквідували