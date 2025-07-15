российские беспилотники атаковали Кировоградщину: обломки вызвали пожар

В ночь на вторник, 15 июля, российские оккупанты атаковали беспилотниками Кировоградскую область, падение сбитых обломков вызвало пожар в поле одной из общин. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, передает УНН.

Эта ночь снова без отдыха для наших защитников неба. Отбивали очередную вражескую атаку БпЛА. Есть сбития. Обломки одного из сбитых дронов вызвали пожар в поле Устиновской общины. Огонь оперативно ликвидировали - говорится в сообщении чиновника.

По его словам, еще один беспилотник приземлился на территории частного домовладения в Катериновской общине.

Обошлось без пострадавших и травмированных. Территорию обследуют специалисты.

Напомним

В ночь на 15 июля россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии, ранив 60-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Также поврежден частный дом. С вечера 14 июля Запорожье и Запорожский район атакуют беспилотники, вызвав пожары и повреждения инфраструктурного объекта.

РФ нанесла за сутки почти полтысячи ударов по Запорожской области: атаковано 10 населенных пунктов