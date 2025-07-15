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российские беспилотники атаковали Кировоградщину: обломки вызвали пожар

Киев • УНН

 • 894 просмотра

В ночь на 15 июля российские оккупанты атаковали Кировоградскую область беспилотниками. Обломки сбитого дрона вызвали пожар в поле Устиновской общины, еще один БПЛА приземлился на территории частного домовладения в Катериновской общине.

российские беспилотники атаковали Кировоградщину: обломки вызвали пожар

В ночь на вторник, 15 июля, российские оккупанты атаковали беспилотниками Кировоградскую область, падение сбитых обломков вызвало пожар в поле одной из общин. Об этом сообщил глава Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрей Райкович, передает УНН.

Эта ночь снова без отдыха для наших защитников неба. Отбивали очередную вражескую атаку БпЛА. Есть сбития. Обломки одного из сбитых дронов вызвали пожар в поле Устиновской общины. Огонь оперативно ликвидировали

- говорится в сообщении чиновника.

По его словам, еще один беспилотник приземлился на территории частного домовладения в Катериновской общине.

Обошлось без пострадавших и травмированных. Территорию обследуют специалисты.

Напомним

В ночь на 15 июля россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии, ранив 60-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Также поврежден частный дом. С вечера 14 июля Запорожье и Запорожский район атакуют беспилотники, вызвав пожары и повреждения инфраструктурного объекта.

РФ нанесла за сутки почти полтысячи ударов по Запорожской области: атаковано 10 населенных пунктов15.07.25, 06:32 • 1070 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Кировоградская область
Гуляйполе
Запорожье
Tesla
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