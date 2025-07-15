РФ нанесла за сутки почти полтысячи ударов по Запорожской области: атаковано 10 населенных пунктов

В течение суток с 14 на 15 июля оккупанты нанесли 492 удара по 10 населенным пунктам Запорожской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Детали

По словам чиновника, российские войска совершили 7 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Малиновке, Новоданиловке и Малой Токмачке, а также:

▪️ 368 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Нагорное, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

▪️ 4 обстрела из РСЗО накрыли Щербаки и Малую Токмачку.

▪️ 113 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Поступило 19 сообщений о разрушениях квартир, частных домов, гаражей, автомобилей и объектов инфраструктуры.

Напомним

В ночь на 15 июля россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии, ранив 60-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Также поврежден частный дом. С вечера 14 июля Запорожье и Запорожский район атакуют беспилотники, вызвав пожары и повреждения инфраструктурного объекта.

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