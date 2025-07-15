російська атака на Гуляйполе: подружжя отримало поранення, пошкоджено будинок

У ніч проти вівторка, 15 липня росіяни атакували Гуляйполе з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Поранені двоє людей - близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе. Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок - написав чиновник.

За його словами, росія атакує безпілотниками Запоріжжя і Запорізький район від вечора 14 липня.

Сталися кілька пожеж. На цей час підрозділи ДСНС полумʼя приборкали - йдеться у дописі очільника ОВА.

Як повідомив Федоров, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта.

"На щастя, люди не постраждали", - додав він.

Нагадаємо

У понеділок, 14 липня у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. За попередніми даними, люди не постраждали.

77-річна жінка поранена внаслідок атаки по Запорізькій області