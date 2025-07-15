російська атака на Гуляйполе: подружжя отримало поранення, пошкоджено будинок
Київ • УНН
У ніч на 15 липня росіяни обстріляли Гуляйполе з артилерії, поранивши 60-річну жінку та 66-річного чоловіка. Також пошкоджено приватний будинок. Від вечора 14 липня Запоріжжя та Запорізький район атакують безпілотники, спричинивши пожежі та пошкодження інфраструктурного об'єкта.
У ніч проти вівторка, 15 липня росіяни атакували Гуляйполе з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Поранені двоє людей - близько другої ночі росіяни атакували Гуляйполе. Ворог обстріляв місто з артилерії. Дістало поранень подружжя: 60-річна жінка та 66-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок
За його словами, росія атакує безпілотниками Запоріжжя і Запорізький район від вечора 14 липня.
Сталися кілька пожеж. На цей час підрозділи ДСНС полумʼя приборкали
Як повідомив Федоров, вибуховою хвилею та уламками пошкоджено ангар та адмінбудівлю інфраструктурного обʼєкта.
"На щастя, люди не постраждали", - додав він.
Нагадаємо
У понеділок, 14 липня у Запоріжжі внаслідок ворожої атаки сталася пожежа на даху багатоповерхівки. За попередніми даними, люди не постраждали.
77-річна жінка поранена внаслідок атаки по Запорізькій області14.07.25, 06:27 • 3298 переглядiв