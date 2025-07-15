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российская атака на Гуляйполе: супруги получили ранения, поврежден дом

Киев • УНН

 • 632 просмотра

В ночь на 15 июля россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии, ранив 60-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Также поврежден частный дом. С вечера 14 июля Запорожье и Запорожский район атакуют беспилотники, вызвав пожары и повреждения инфраструктурного объекта.

российская атака на Гуляйполе: супруги получили ранения, поврежден дом

В ночь на вторник, 15 июля, россияне атаковали Гуляйполе из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Ранены два человека - около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе. Враг обстрелял город из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом

- написал чиновник.

По его словам, Россия атакует беспилотниками Запорожье и Запорожский район с вечера 14 июля.

Произошло несколько пожаров. В настоящее время подразделения ГСЧС пламя укротили

- говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщил Федоров, взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта.

"К счастью, люди не пострадали", - добавил он.

Напомним

В понедельник, 14 июля, в Запорожье в результате вражеской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. По предварительным данным, люди не пострадали.

77-летняя женщина ранена в результате атаки по Запорожской области14.07.25, 06:27 • 3298 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Гуляйполе
Запорожье
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