российская атака на Гуляйполе: супруги получили ранения, поврежден дом
Киев • УНН
В ночь на 15 июля россияне обстреляли Гуляйполе из артиллерии, ранив 60-летнюю женщину и 66-летнего мужчину. Также поврежден частный дом. С вечера 14 июля Запорожье и Запорожский район атакуют беспилотники, вызвав пожары и повреждения инфраструктурного объекта.
В ночь на вторник, 15 июля, россияне атаковали Гуляйполе из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Ранены два человека - около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе. Враг обстрелял город из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом
По его словам, Россия атакует беспилотниками Запорожье и Запорожский район с вечера 14 июля.
Произошло несколько пожаров. В настоящее время подразделения ГСЧС пламя укротили
Как сообщил Федоров, взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта.
"К счастью, люди не пострадали", - добавил он.
Напомним
В понедельник, 14 июля, в Запорожье в результате вражеской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. По предварительным данным, люди не пострадали.
77-летняя женщина ранена в результате атаки по Запорожской области14.07.25, 06:27 • 3298 просмотров