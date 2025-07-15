российская атака на Гуляйполе: супруги получили ранения, поврежден дом

В ночь на вторник, 15 июля, россияне атаковали Гуляйполе из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Ранены два человека - около двух ночи россияне атаковали Гуляйполе. Враг обстрелял город из артиллерии. Получили ранения супруги: 60-летняя женщина и 66-летний мужчина. В результате обстрела поврежден частный дом - написал чиновник.

По его словам, Россия атакует беспилотниками Запорожье и Запорожский район с вечера 14 июля.

Произошло несколько пожаров. В настоящее время подразделения ГСЧС пламя укротили - говорится в сообщении главы ОВА.

Как сообщил Федоров, взрывной волной и обломками повреждены ангар и админздание инфраструктурного объекта.

"К счастью, люди не пострадали", - добавил он.

Напомним

В понедельник, 14 июля, в Запорожье в результате вражеской атаки произошел пожар на крыше многоэтажки. По предварительным данным, люди не пострадали.

77-летняя женщина ранена в результате атаки по Запорожской области