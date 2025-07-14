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77-летняя женщина ранена в результате атаки по Запорожской области

Киев • УНН

 • 768 просмотра

В результате вражеской атаки по Пологовскому району Запорожской области ранена 77-летняя женщина. Оккупанты нанесли 490 ударов по 10 населенным пунктам региона, включая авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары.

77-летняя женщина ранена в результате атаки по Запорожской области

77-летняя женщина ранена в результате вражеской атаки по Пологовскому району Запорожской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 490 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В частности, войска РФ совершили 4 авиационных удара по Гуляйполю и Малиновке. Кроме того:

  • 342 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Степное, Каменское, Гуляйполе, Малиновку, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Никольское;
    • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки и Малую Токмачку;
      • 139 артиллерийских ударов нанесено по территории Каменского, Степного, Гуляйполя, Егоровки, Малиновки, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

        "Поступило 3 сообщения о разрушении частных домов, гаражей и автомобилей", - рассказал Федоров.

        Напомним

        11 июля в Запорожской области в результате вражеского удара по Степногорской общине погиб 58-летний мужчина. Тело погибшего обнаружили после артиллерийского обстрела по жилой застройке.

        Российский дрон атаковал авто на Запорожье: трое пострадавших08.07.25, 17:03 • 1286 просмотров

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
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