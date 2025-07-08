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Российский дрон атаковал авто на Запорожье: трое пострадавших

Киев • УНН

 • 123 просмотра

В Гуляйпольской громаде Запорожской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль. Два человека госпитализированы, еще одному помощь оказана на месте.

Российский дрон атаковал авто на Запорожье: трое пострадавших

В Запорожской области российские войска атаковали автомобиль FPV-дроном, ранены три человека, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

россияне атаковали FPV-дроном гражданский автомобиль в Гуляйпольской громаде. Получили ранения три человека. 47-летняя женщина и 59-летний мужчина доставлены в больницу

- написал Федоров.

Сейчас двое пострадавших, по его словам, - под наблюдением врачей. 70-летнему мужчине помощь оказали на месте. Он от госпитализации отказался.

Дополнение

По данным ГУНП в области, 7 июля зафиксировано 503 вражеских попадания по населенным пунктам Запорожской области за сутки, оккупанты применили авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня и ударные БпЛА. В результате вражеской атаки по Запорожью ранения получили 20 человек. На утро 6 из них находились в больнице. Повреждены частные дома, квартиры, легковые автомобили, объекты инфраструктуры, учебные заведения и здание музея.

В течение суток российские войска совершили по территории региона 337 БпЛА (преимущественно FPV), нанесли 5 ударов с авиации, 8 - из реактивных систем залпового огня и 153 - из артиллерийских установок.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоВойна
Запорожская область
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