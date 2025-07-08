Російський дрон атакував авто на Запоріжжі: троє постраждалих

У Запорізькій області російські війська атакували автомобіль FPV-дроном, поранено трьох людей, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

росіяни атакували FPV-дроном цивільну автівку у Гуляйпільській громаді. Дістали поранень троє людей. 47-річна жінка та 59-річний чоловік доправлені до лікарні - написав Федоров.

Зараз двох постраждалих, з його слів, - під наглядом лікарів. 70-річному чоловікові допомогу надали на місці. Він від госпіталізації відмовився.

Доповнення

За даними ГУНП в області, 7 липня зафіксовано 503 ворожих влучання по населених пунктах Запорізької області за добу, окупанти застосували авіацію, артилерію, реактивні системи залпового вогню та ударні БпЛА. Внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю поранення отримали 20 людей. На ранок 6 з них перебували у лікарні. Пошкоджено приватні будинки, квартири, легкові автомобілі, об’єкти інфраструктури, заклади освіти та будівлю музею.

Упродовж доби російські війська здійснили по території регіону 337 БпЛА (переважно FPV), завдали 5 ударів з авіації, 8 - з реактивних систем залпового вогню та 153 - з артилерійських установок.