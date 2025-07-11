Удар рф по Запорізькій області: 58-річний чоловік загинув

У Запорізькій області внаслідок ворожого удару по Степногірській громаді загинув 58-річний чоловік. Про це повідомив у Telegram начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, передає УНН.

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58-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу Степногірської громади. Тіло загиблого виявили після артилерійського обстрілу по житловій забудові – написав Федоров.

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За словами Івана Федорова, впродовж доби окупанти завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області. Зокрема, російські війська здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю та Новоандріївці.

Нагадаємо

У п’ятницю 11 липня російські окупанти вбили жителя Херсона. Вони атакували його ударним дроном. Чоловік їхав на велосипеді у Дніпровському районі міста: удар спричинив травми, несумісні з життям.

Також УНН повідомляв, що 11 липня росіяни обстріляли заклад охорони здоров'я у Білозерці Херсонської області. Було пошкоджено будівлю закладу, постраждали пацієнт та двоє працівників – вони отримали вибухові та уламкові поранення.

Водночас Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровською областю.