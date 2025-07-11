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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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Ворог завдав 592 удари по Запорізькій області, поранено чоловіка

Київ • УНН

 • 598 перегляди

48-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. За добу окупанти завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області, включаючи авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерійські удари.

Ворог завдав 592 удари по Запорізькій області, поранено чоловіка

48-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, загалом упродовж доби окупанти завдали 592 удари по 16 населених пунктах Запорізької області - зокрема, ійська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Плавнях, Гуляйполю, Залізничному, Білогірʼю та Новоандріївці. Крім того:

  • 419 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Смоляне, Червонодніпрівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новопавлівку.
    • 7 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоданилівку та Малу Токмачку.
      • 159 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Преображенки, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

        "Надійшло 14 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків та автомобілів", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        9 липня у Запоріжжі внаслідок ворожих атак двоє людей дістали поранень. Загалом упродовж доби окупанти завдали 420 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

        Російський дрон атакував авто на Запоріжжі: троє постраждалих08.07.25, 17:03 • 1243 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Запорізька область
        Запоріжжя
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