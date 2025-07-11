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Враг нанес 592 удара по Запорожской области, ранен мужчина

Киев • УНН

 • 114 просмотра

48-летний мужчина получил ранения в результате вражеской атаки на Запорожский район. За сутки оккупанты нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области, включая авиаудары, атаки БпЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерийские удары.

Враг нанес 592 удара по Запорожской области, ранен мужчина

48-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район. Об этом сообщил руководитель ОВА Иван Федоров, информирует УНН.

Детали

По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 592 удара по 16 населенным пунктам Запорожской области - в частности, российские войска совершили 7 авиационных ударов по Плавням, Гуляйполю, Зализничному, Белогорью и Новоандреевке. Кроме того:

  • 419 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Малокатериновку, Смоляное, Червоноднепровку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новопавловку.
    • 7 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоданиловку и Малую Токмачку.
      • 159 артиллерийских ударов нанесено по территории Приморского, Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Преображенки, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

        "Поступило 14 сообщений о разрушениях квартир, частных домов и автомобилей", - резюмировал Федоров.

        Напомним

        9 июля в Запорожье в результате вражеских атак два человека получили ранения. Всего за сутки оккупанты нанесли 420 ударов по 12 населенным пунктам Запорожской области.

        Российский дрон атаковал авто на Запорожье: трое пострадавших08.07.25, 17:03 • 1241 просмотр

        Вадим Хлюдзинский

        Вадим Хлюдзинский

        Война
        Запорожская область
        Запорожье
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