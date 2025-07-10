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Запорізька область: 420 ударів за добу, руйнування та поранені

Київ • УНН

 • 666 перегляди

Протягом доби 9 липня Запорізька область зазнала 420 ударів по 12 населених пунктах, що призвело до 37 повідомлень про руйнування. Війська рф застосували авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію.

Запорізька область: 420 ударів за добу, руйнування та поранені

Упродовж доби 9 липня у Запорізькій області надійшло 37 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів, сільгосптехніки. Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров, інформує УНН.

Деталі

За його словами, війська рф, зокрема, здійснили 8 авіаційних ударів по Степногірську, Камʼянському, Гуляйполю та Щербаках. Крім того:

  • 288 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Преображенку та Успенівку;
    • 7 обстрілів із РСЗВ накрили Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Малу Токмачку та Новоданилівку;
      • 117 артилерійських ударів завдано по території Новоіванівки, Червонодніпровки, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

        "Загалом упродовж доби окупанти завдали 420 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. ... Двоє людей дістали поранень", - резюмував Федоров.

        Нагадаємо

        Напередодні у Гуляйпільській громаді Запорізької області FPV-дрон атакував цивільний автомобіль. Дістали поранень троє людей. 47-річна жінка та 59-річний чоловік були доправлені до лікарні, 70-річному чоловікові допомогу надали на місці.

        11 військовослужбовців ТЦК та СП дістали поранень внаслідок обстрілу Запоріжжя - Саранцев07.07.25, 16:39 • 1524 перегляди

        Вадим Хлюдзинський

        Вадим Хлюдзинський

        Війна
        Запорізька область
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