11 військовослужбовців ТЦК та СП дістали поранень внаслідок обстрілу Запоріжжя - Саранцев

Внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. На щастя, загиблих немає. Про це в коментарі УНН розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

11 військовослужбовців, які перебували у підвальному приміщенні, і під час вибуху вони отримали… більшість із них це акубаротравми. Загиблих немає - сказав Саранцев.

Він зазначив, що робота ОТЦК та СП у Запоріжжі тимчасово припинена.

На даній локації не продовжена, але застосовуються заходи з розосередження особового складу, і по певному розподілу функціоналу. Вже дуже скоро ТЦК та СП відновить свою роботу - додав Саранцев.

Нагадаємо

Сьогодні, 7 липня, російські війська нанесли 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП, поранення отримали два військовослужбовці.

У коментарі УНН співзасновник і голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що однією з головних цілей росіян є зрив мобілізації.