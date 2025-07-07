11 військовослужбовців ТЦК та СП дістали поранень внаслідок обстрілу Запоріжжя - Саранцев
Київ • УНН
Внаслідок удару по Запорізькому ТЦК та СП 11 військовослужбовців отримали поранення, переважно акубаротравми. Загиблих немає, робота центру тимчасово припинена, але незабаром відновиться.
Внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. На щастя, загиблих немає. Про це в коментарі УНН розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.
11 військовослужбовців, які перебували у підвальному приміщенні, і під час вибуху вони отримали… більшість із них це акубаротравми. Загиблих немає
Він зазначив, що робота ОТЦК та СП у Запоріжжі тимчасово припинена.
На даній локації не продовжена, але застосовуються заходи з розосередження особового складу, і по певному розподілу функціоналу. Вже дуже скоро ТЦК та СП відновить свою роботу
Нагадаємо
Сьогодні, 7 липня, російські війська нанесли 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП, поранення отримали два військовослужбовці.
У коментарі УНН співзасновник і голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що однією з головних цілей росіян є зрив мобілізації.