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Хвиля атак на ТЦК: що стоїть за ударами росіян та чи під загрозою робота центрів
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11 військовослужбовців ТЦК та СП дістали поранень внаслідок обстрілу Запоріжжя - Саранцев

Київ • УНН

 • 338 перегляди

Внаслідок удару по Запорізькому ТЦК та СП 11 військовослужбовців отримали поранення, переважно акубаротравми. Загиблих немає, робота центру тимчасово припинена, але незабаром відновиться.

11 військовослужбовців ТЦК та СП дістали поранень внаслідок обстрілу Запоріжжя - Саранцев

Внаслідок удару по ТЦК та СП у Запоріжжю 11 військовослужбовців дістали поранень. На щастя, загиблих немає. Про це в коментарі УНН розповів речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

11 військовослужбовців, які перебували у підвальному приміщенні, і під час вибуху вони отримали… більшість із них це акубаротравми. Загиблих немає 

- сказав Саранцев.

Він зазначив, що робота ОТЦК та СП у Запоріжжі тимчасово припинена.

На даній локації не продовжена, але застосовуються заходи з розосередження особового складу, і по певному розподілу функціоналу. Вже дуже скоро ТЦК та СП відновить свою роботу 

- додав Саранцев.

Нагадаємо

Сьогодні, 7 липня, російські війська нанесли 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК та СП, поранення отримали два військовослужбовці.

У коментарі УНН співзасновник і голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан зазначив, що однією з головних цілей росіян є зрив мобілізації.

Павло Башинський

Павло Башинський

Війна
Збройні сили України
Запоріжжя
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