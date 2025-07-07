Ворог наніс 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК: двох військовослужбовців госпіталізовано

Сьогодні, 7 липня, російські війська нанесли 4 удари по території Запорізького обласного ТЦК ТЦК та СП, поранення отримали два військовослужбовці. Про це повідомляє Запорізький обласний ТЦК, пише УНН.

Постраждалі – військовослужбовці роти охорони. Саме ті, хто переведений за висновками ВЛК з бойових підрозділів. Саме ті, хто воював з окупантом на передовій. Двох військовослужбовців госпіталізовано у стані середньої тяжкості - йдеться у повідомленні.

Крім того, поранення різного ступеню тяжкості отримали чотирнадцять цивільних громадян, пошкоджено приватні житлові будинки та автомобілі.

Ми розуміємо, чому так відбувається. Це більше інформаційна атака, спрямована на мобілізаційні заходи та емоції громадян України. Прикро, що подекуди дії ворога отримують підтримку саме українців. Попри все – продовжуємо працювати – комплектувати бойові підрозділи та надавати соціальні послуги рідним загиблих воїнів - додали у ТЦК.

Нагадаємо

7 липня російські війська атакували Харків та Запоріжжя БпЛА. Внаслідок ударів пошкоджено будівлю Харківського обласного ТЦК та СП і прилеглу територію, а також територію поблизу Запорізького обласного ТЦК та СП. Повідомлялось про поранення одного військовослужбовця у Запоріжжі і ще трьох людей у Харкові.